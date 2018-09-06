抢票只能拼手速看人品？这份攻略帮你买国庆回家的票

本文来自爱范儿

如果说每年的春运是抢票的‘期末考’，那么国庆 7 天长假就是‘期中考’了。

跨站买票、买短途票上车补票、准点捡漏等都是老生常谈的技巧了，而随着互联网的发展，抢票早已不是拼手速和网速的时代，选对 app 往往能起到事半功倍的效果。

如今抢票功能已成为各种购票 app 的标配，我们挑选了市面上常见的几款 app：高铁管家、智行火车票、携程、美团、飞猪，来看看它们的实际使用效果如何。

懒人目录

易用性

‘鸡贼’程度

抢票效果

写在最后的 12306

还有这些抢票技巧

易用性

高铁管家和智行火车票从名字上就能看出其业务主要集中在火车出行上，app 主屏就直接是火车票的购买选项，干扰较少，且购票、抢票的功能和细节也更丰富，例如抢票成功后，如果选择了‘先抢票后付款’，两家都会通过短信、微信、电话等方式花样奔命连环 call，确保用户不会错过支付期限而白白浪费了到手的车票。

不过如今都讲‘业务多样化’，所以这两家也开始提供机票、汽车票等交通工具的预订服务，还有配套的接送站。

当然，并不是说携程、美团和飞猪的购票功能做得就比上述两家差，只不过由于其业务线庞杂，且火车票并非其主营业务，所以干扰会多一些，比如购票就要从首页找到入口，多了一次点击，但也正因为其大而全的特性，对于经常有购买机票、预订酒店需求的人来说，就不需要为了买火车票单独再安装一个 app 了。

其中，携程、美团和飞猪也支持先下单后付款，但携程和飞猪必须开通免密支付。

为了拉新，各家也都使出了‘微信分享’的招数，大家平时在微信群或朋友圈里想必也经常能看到各种‘求帮忙领加速包’的小程序，这里就不展开讲了。AppSo 也为大家简单地梳理了各个 app 的抢票功能。

总体而言，这些购票 app 功能大同小异，使用体验也都不差，这一局算是打了个平手。

‘鸡贼’程度

OTA 平台偷偷摸摸的搭售一直被人诟病，例如一张 400 元的机票在实际支付过程中被加进了各种保险、接送机套餐等，最后总价就变成了 600 元。这种‘鸡贼’的行为在火车票销售中同样存在，尤其是在抢票环节，更是防不胜防。

▲从左至右依次为高铁管家、智行火车票和携程

在我们测评的 5 款 app 中，高铁管家、智行火车票和携程均在设置抢票过程中‘贴心’地为用户选择了各种收费服务，至少会帮你默认勾选一个 20 元或 30 元的加速套餐，若不是留意到最终支付价格与实际票价有出入，我可能也不会发现这个小动作。

当然，这些加价项目都是可以取消的，只是现在不是单纯地勾选‘我不需要’就好了，变成了在‘低速-中速-快速-高速-VIP’等选项中切换，选中‘低速’就是 0 元套餐，不得不佩服产品经理深谙用户心理。

这里要实名表扬美团和飞猪，虽然也有加速包、抢票险等选项，但默认不勾选，相当良心了。

▲ 美团和飞猪默认不勾选加价套餐

比起机票，火车票的利润要微薄许多，平台要靠附加服务来赚取更多收入，这无可厚非，但是这种强行搭售的行为难免让人感到不舒服，所以厚道的平台则能让人好感度上升。

抢票效果

不管体验多渣、有没有强买强卖，只要能抢到票其他缺点都是可以容忍的。为此，我们进行了一番实操测试。

我们用不同的身份证预约了 10 月 4 日深圳到厦门的同一趟动车，均关联了 12306 账号，未使用加速服务、没有备用车次、座席或跨站购票。

这趟列车于 9 月 5 日上午 9 点发售，从以接到的短信通知和扣款时间来看，飞猪、携程、智行火车票都在 9 点 01 分不到就通知抢票成功，可以说是‘秒抢’；高铁管家稍微慢了一点，但也在 2 分钟之内通知；唯一‘翻车’的是美团，花了整整 35 分钟才抢票成功……来对比一下本次抢票结果：

不过，考虑到我们选择的线路购票难度并不大，因此以上数据权供参考，并不能作为平台抢票能力强弱的依据，毕竟美团也是帮我捡漏抢到过票的。

然而，抢票功能也并非万能，例如广州到武汉这趟热门线路，从发售至截稿已经抢了 20 多个小时，仍然没有成功。笔者在美团、高铁管家、智行火车票上都有过成功捡漏的经历，所以不妨耐心等待，一颗红心，两手准备，实在不行机票、汽车票也准备上吧。

还需要提醒一下，很多人出于安全考虑，在使用这些第三方购票平台时都不愿意让平台登陆自己的 12306 账号，而是由平台代为购买，结果却出现抢票成功出票失败的情况，原因就是网络售票系统为了打击黄牛，规定同一个身份信息只能被 5 个账号添加为常用联系人。

如果实在不放心把 12306 账号交给第三方平台，还有一个破解的办法就是用护照订票，如此一来又多了 5 个被其他账号代买的名额。

顺便说一下，在最近几次于第三方平台购票的过程中，我都遇到了取消订单后，订单在 12306 系统中仍处于未取消的状态，建议大家如果在购票成功后需要退票，还是直接在 12306 中操作最为妥当，未要求用 12306 账号登陆的平台除外。

写在最后的 12306

12306 曾经因为糟糕的体验而饱受吐槽，不过历经数次改版后，如今的 12306 app 在使用体验上已经有了很大提升，但或许是为了避免增加服务器负担，抢票功能始终未上线。网页版的 12306 倒是有余票监测和自动提交的功能，但需要一直开着页面等待，也无法像其他 app 一样预约抢票，在 12306 上捡漏的可能性不大。

但作为官方 app，12306 也有许多第三方 app 所不具备的功能，例如可以预订车上餐食、特产，以及 12306 的会员服务‘铁路畅行’（智行火车票也接入了该服务）等，还有一个好处是避免遇到像前面我们提到的第三方 app 的搭售现象。

其他抢票技巧

在用好工具之余，制定正确的策略也能提升我们的抢票效果。以下是几种常用的抢票技巧：

买长坐短：将出发地往前移，或目的地往后移几个站，如买不到南京到成都的车票，可以买上海到成都的票，当然提前是要查好途经站点，现在很多 app 也会在抢票的时候提示可以跨站买票并给出相应方案，很方便。 买短坐长：与‘买短坐长’相反，例如买不到广州到厦门的车票，可以买广州到漳州的车票，上车再补票，但有可能遇到在后面站点无座或超载的情况。 分段买票：例如广州与潮汕之间的列车班次，就不如深圳与潮汕的多，且广深之间高铁、动车班次频繁，所以，可以先买深圳-潮汕的车票，再买深圳-广州的即可。 捡漏：普遍认为在开售 45 分钟后，会有部分车票因订单未支付而被放出；每天上午 6 点，即 12306 网络售票开始时间，或发车前 1-2 天，都是捡漏成功率比较高的时间点。

总结

结合过往的经验来看，这些 app 的抢票功能是靠谱的，虽然不能百分百帮我们买到车票，但确实将买票成功率提高了不少，且节省了我们大量时间和精力。在经济能力可承受范围内，加速包、抢票专线、跨站买票等方式都不妨尝试一下，以增加成功率，但也要注意在出行时间有变动，或已经抢到车票后，记得取消抢票订单，免得花冤枉钱。

最后，祝大家都能顺利买到出行的火车票。