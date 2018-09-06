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苹果春晚来袭 为你解决买新买旧大难题

苹果春晚来袭 为你解决买新买旧大难题
2018年09月06日 07:49 中关村在线
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　　再过不到一周的时间，一年一度的苹果春晚即将拉开大幕。不知从何时起，苹果的秋季新品发布会，就变得如此隆重，而这个时候你就会发现，去年你辛辛苦苦搬砖买来的新iPhone，马上就要变成了旧iPhone。

　　而此时想入手iPhone的朋友相信都会犯难，这个时间点着实有些尴尬，买新iPhone，又迫于价格居高不下，等降价又不知等到猴年马月。若此时买去年的老一代iPhone就担心配置不够旗舰，毕竟购买数码产品一直有个不成文的规定“买新不买旧”。那真的是这样吗？

苹果春晚来袭 为你解决买新买旧大难题苹果春晚来袭 为你解决买新买旧大难题

　　在智能手机刚刚起步的阶段，由于大部分手机厂商都处于摸索的阶段，手机频频发布，淘汰速度也非常快，因此换机频率增加也是很正常的。于是乎，在当时出现了很多年初换了新手机，下半年就过时了的情况。

　　我们再回到今天的主题中来，iPhone从诞生以来就一直保持着一年一代的频率，因此也就造就了iPhone可以相较于安卓阵营的手机更加保值一些。然而随着苹果对iOS的优化愈发不给力，基本上更新了系统后，老一代iPhone就会出现卡顿掉电加快等现象。虽然不知道是否是苹果有意为之，但如今苹果还想要像经典的iPhone 4那样长青，恐怕已经不现实。

　　那在这个苹果秋季发布会来临之际，到底是等，还是买上一代，就成了一大难题。

　　今天，就把这一个历史性难题帮大家解决一下，让你在新iPhone来临之际不再纠结。

　　又是一场挤牙膏式的更新

　　自从乔布斯去世后，苹果貌似就越来越不在乎保密工作了，几乎每一代iPhone在发布前三个月左右，就已经被曝个底儿朝天。还记得去年iPhone X发布之前，大部分人基本上都已经从各个渠道上提前领略了它的真容，以至于当iPhone X真正发布的后，就会觉得貌似也就那么回事，也没啥惊喜可言。

曝光新款iPhone将拥有三种规格曝光新款iPhone将拥有三种规格

　　今年也是如此，从目前国内和国外媒体的曝光来看，虽然暂且还不知道新iPhone的命名，但基本可以肯定届时会发布三种尺寸的iPhone，分别是6.5英寸、6.1英寸、5.8英寸。三者之间除了屏幕尺寸有所区别外，在屏幕材质上也会有不同。其中6.5英寸和5.8英寸将采用OLED材质，而6.1英寸将采用LCD材质。

　　下面我们再来看看外观方面，按照以往苹果的惯例，由于iPhone X刚刚采用了全新的外观，以及“刘海屏”的设计，因此绝对不会冒险在外观方面有所变化，所以新iPhone除了可能在配色方面有所增加外，整体的设计语言依旧会与iPhone X一致。

　　虽然目前还尚不缺定新款iPhone会加入什么新功能，但就目前iOS 12的更新程度来看，加入类似此前3D touch的大功能的可能性不大，而主要大升级我认为应该会全部集中在A12芯片上。随着高通和华为都在着手于AI和5G方面的布局，而苹果到目前为止都没有提及人工智能和5G的相关消息，因此在今年苹果发布会上应该会重点布局。

新iPhone高清渲染图（图片来自于@VenyaGeskin1）新iPhone高清渲染图（图片来自于@VenyaGeskin1）

　　最后就是售价方面，看看去年iPhone X发布时的场景吧，接近万元的价格也成为了有史以来最贵的iPhone没有之一。那么，对于新iPhone的售价我暂且立下一个flag，不敢说会比iPhone X贵多少，但应该是有过之而无不及。不过有一点可以肯定，由于外观方面没有发生较大的变化，因此除了最大尺寸的版本外，其余两款相信只要在货源充足的情况下，到双11期间将会出现较大的价格波动。因此，只要你肯等，那时应该是入手的最佳时机。

　　买新不买旧 害了很多人

　　介绍完了新iPhone，我们再来看看购买上一代iPhone究竟合不合适。虽说数码产品的确有“买新不买旧”的说法，但那时针对过去产品迭代速度快的情况。现如今，相信如果你经常关注苹果，就会发现，苹果每年的更新就像挤牙膏一样。除非你是真果粉，要不然很难让人提起热情来。

iPhone XiPhone X

　　其实我本人还是倾向于大家在新iPhone更新之后，购买上一代iPhone的，也就是说在未来的几周内，选择购买iPhone X或iPhone 8系列是个非常不错的选择。就单论产品外观来说，iPhone X依旧竞争力十足，而iPhone 8虽然可能在屏幕方面多少有些跟不上时代，但A11强大的性能已经足以说明一切。

　　此外，从iOS 12的体验感受来看，苹果也意识到了老设备的重要性，尤其是诸如iPhone SE等老一代设备升级之后，感觉明显要比iOS 11要好得多，相信待正式版推送后，会更加稳定。当然，可能有些人会说新品的性能终归是要比上一代要强之类的，没错！是这样，但就目前而言，两代很近的产品之间在日常使用中，能让用户直观体验的差距真的是微乎其微。打开APP快的那0.5秒相信绝大多数人是无法察觉的。

iPhone 8 PlusiPhone 8 Plus

　　相比于新款产品，上一代iPhone另一个巨大的优势就是价格。按照以往苹果的风格，当新产品发布之后，上一代产品就会有800-1000元左右的降价，而一旦官方出现较大幅度的降价，那么在各大电商平台的降幅度就会加个“更”，此时购买绝对是性价比最高的时期。

　　其实大部分人之所以会有买新不买旧的心里，大部分还是因为新品会给自己精神层面带来某种愉悦感，但一定要根据自己的预算来决定购买新品还是上代产品。相信任何人都不会排斥新品，但不一定新品就一定好，还是要根据自己的经济实力来决定，买一款最适合自己的产品才是聪明人的选择，而不是一味买最新的。

　　国产旗舰不比苹果差

　　如果说几年以前，国产手机还处于刚刚起步的阶段，那时年轻人购买手机的头号选择绝对非苹果莫属。然而，随着近几年国产手机通过自身不断努力和创新，也逐渐形成了属于各自的风格。可以说现在买手机已经不再是仅仅局限于苹果，诸如华为P20系列、OPPO Find X等国产旗舰机表现都非常不俗，而且还更具性价比，那么以下几款国产旗舰机不妨了解一下。

　　华为P20 Pro

华为P20 Pro搭载徕卡三摄像头华为P20 Pro搭载徕卡三摄像头

　　华为P20 Pro于今年3月份发布，其不仅搭载了全球首款内置独立NPU（神经网络单元）的麒麟970处理器，还拥有史无前例的徕卡三摄像头组合。通过人工智能的加持，在通过徕卡的强悍实力，让华为P20 Pro实现了单反级的拍照水平。[天猫购买直达]

　　OPPO Find X

OPPO Find X是首款在屏幕底部采用COP柔性封装的国产机型OPPO Find X是首款在屏幕底部采用COP柔性封装的国产机型

　　时隔四年，OPPO再次推出了Find系列的全新力作——OPPO Find X。Find X是首款在屏幕底部采用COP柔性封装的国产机型，并通过“双轨潜望”结构消灭了“刘海”，实现了接近100%的屏占比，同时用上了3D结构光技术。这些“独家秘技”使得OPPO Find X在“同质化”的手机市场中，显得格外亮眼。[天猫购买直达]

　　一加手机6

一加手机6被誉为满身肌肉的“西装暴徒”一加手机6被誉为满身肌肉的“西装暴徒”

　　一加手机一直以来都是旗舰级别的存在，今年5月与大家见面的一加手机6毫无悬念的顶级处理器、新加入的异形全面屏和极具诱惑的价格让一加6再次拥有超高的性价比，重新打磨的玻璃材质和圆润外观也让我们不得不承认这就是所谓的“西装暴徒”。[天猫购买直达]

　　写在最后

　　其实总结这么多，还是想告诉大家，如今智能手机已经变得十分普及，诸如iPhone 7或者iPhone 8等老一代机型的配置和优化放在当下其实都是不过时的，就算不属于旗舰级别，也仍属于中上流水平。对于新iPhone的定位，最后笔者还是想多啰嗦几句，如果你是一名学生，或者刚刚参加工作手头预算并不是很充足的情况下，不建议直接上新，为了一部手机节衣缩食真心没必要。如果一味追求新品，300多天后依旧是沦为旧品，代代追恐怕就直接中了商家给你设计好的全套。

　　当然，如果你家里有矿或者有油田，请忽略上面的一切，直接买不要犹豫，顺便请在文章下面留言，笔者也想跟你做朋友。

苹果iPhone
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