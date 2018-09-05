白宇邀你观看，荣耀8X系列新品发布会

今晚19：00，荣耀在西安举办发布会将正式推出微博预热已久的荣耀8X，以及荣耀手环4系列。新浪手机将对本次发布会进行全程报道，发布会直播点这里：霸屏实力荣耀8X系列新品发布会

此前，荣耀已经在其官网上线了即将发布的荣耀8X、荣耀8X Max，并开始了官方商城的预约。

荣耀8X系列已经在官方商城开始预约

外观上没有太大悬念，荣耀8X顶部采用类似“水滴屏”设计的刘海屏，仅有一颗摄像头被保留。至于屏占比官方留了个悬念，屏占比超过90%但具体数据未知。而网传荣耀8X Max的尺寸达7.12英寸，握感则相当于传统6.3寸机型。

另外，新机将采用3D曲面玻璃后盖、铝合金中框，全新英伦双纹理，双重光影，魅海蓝、幻夜黑、魅焰红三种配色，搭载完整高规格双扬声器、双功放结构，支持杜比全景声Dolby Atmos，以及德国莱茵TUV认证护眼、OTG反向充电。

荣耀手环4海报

除了手机之外，这次发布会或将发布全新荣耀手环4。从曝光信息来看，荣耀手环4的彩屏尺寸相对手环3更大，但是整个机身尺寸与手环3相比相差不多。从图片中的质感与彩屏的功耗推测，荣耀手环4很有可能搭载的是AMOLED材质的屏幕。但在功能上还没有透露。

具体这次荣耀发布会会给我们带来什么亮点，一起通过直播来看吧。