传小米生态链架构将再次调整 掌门人刘德或调任

相关阅读：

直击|小米生态链架构调整：成立贵金属、投资部等部门

新浪手机讯 9月5日上午消息，知情人士表示小米生态链架构将再次调整，小米联合创始人兼生态链掌门人刘德或将调任其他岗位。另外，笔记本和智能硬件将从生态链中独立出来。不过目前小米方面还未发出公告，也没有收到内部邮件。

消息人士透露，小米生态链将迎来一次架构调整，其中掌门人刘德的职位也将进行调整，之后小米生态链或将由王川或屈恒接任。至于调整之后刘德出任什么职位，我们目前还不得而知。

刘德是小米科技联合创始人之一，拥有美国艺术设计中心学院（Art Center College of Design）工业设计硕士学位和北京理工大学机械工程硕士学位。刘德此前负责工业设计和供应链管理团队，后来生态链成立，刘德出任掌门负责寻找可能出现的硬件产品。

消息指出此次小米生态链架构提调整后，刘德或负责其他工作。但刘德在小米的架构中依旧很重要。

事实上，今年7月小米生态链就已经进行过一次架构调整：新成立了贵金属业务部、探索产品部和投资部，由刘新宇、夏勇峰、高雪负责，向刘德汇报，生态链平台部由屈恒全面负责，向刘德汇报。

除了人事变动，此前并入生态链的小米笔记本团队和智能硬件产品将独立出来。其中智能硬件部门于2017年11月并入小米生态链。（苏航）