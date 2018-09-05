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麒麟980芯片中国发布 华为Mate 20将首发搭载

麒麟980芯片中国发布 华为Mate 20将首发搭载
2018年09月05日 10:54 新浪手机
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　　新浪数码讯 9月5日上午消息，华为今日上午在上海召开麒麟980媒体沟通会，这是继IFA展会上宣布麒麟980发布之后，这款旗舰SoC第一次在国内亮相。麒麟980是全球首款7纳米工艺芯片，不仅在性能、能效、移动通信连接等方面有着显著提升，还增强了AI运算力并丰富了AI应用场景。

　　这颗芯片在发布之初就创造了多项“世界第一”：麒麟980是世界第一个7纳米工艺的SoC，相较于麒麟970的10纳米工艺，它的性能提升了20%，能效提升了40%；除此之外，在指甲盖大小的芯片上集成了69亿个晶体管，相比前代的55亿个晶体管，密度提升了55%。

麒麟980识别图像速度更快麒麟980识别图像速度更快

　　麒麟980还是世界第一个使用Cortex-A76架构的芯片，它比上代的A73性能提升75%，能效提升58%。相比于高通骁龙845，则是可以在性能方面高出37%，能效高出32%。值得一提的是，麒麟980的CPU采用了多核智能调度机制，拥有2大核+2中核+4小核的CPU架构，也就是两个2.6 GHz A76大核心、两个1.92 GHz A76中核心、四个1.8GHz A55小核心。这使得这款芯片在进行任务调度时可以更加灵活，降低CPU功耗。

　　在GPU方面，麒麟980则是首次商用ARM Mali-G76，相较于上代性能提升46%，能效提升178%，这意味着芯片的电量消耗会降低，发热也会减缓，对于用户的游戏体验会有不错的提升。

麒麟980和骁龙845对比麒麟980和骁龙845对比

　　在拍照方面，麒麟980采用了双核NPU设计，官方表示，麒麟980每分钟可识别图像4500张，识别速度较上代提升120%，同时还支持人脸识别、物体识别、物体检测、智能翻译等AI场景，可以给用户更出色的体验。

　　另外，麒麟980还是世界上第一个采用1.4Gbps Cat.21基带，以及LPDDR4X-2133内存的芯片，并且它还是首个提供5G功能的移动平台。在Wi-Fi方面，麒麟980则是采用无线芯片Hi1103，支持160M带宽，理论峰值下载速率可达1.7Gbps，是业界同期水平的1.7倍。

　　整体来看，麒麟980是目前最为强劲的旗舰SoC，性能的提升及功耗的降低让它变得更加均衡，也更有竞争力。华为在发布会上表示，麒麟980将会在HUAWEI Mate 20上首发，这款机器将在10月16日正式推出，不出意外，它将会是华为最为强大的旗舰产品。（震霄）

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