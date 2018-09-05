分析师：iPhone明年也不会有屏下指纹

到2019年，iPhone都不会配备屏下指纹

新浪数码讯 9月5日下午消息，长期关注苹果公司相关产业链的分析师郭明錤（Ming-Chi Kuo）最近的一份报告称，苹果公司似乎对屏幕下指纹识别装置兴趣不大，至少在2019年iPhone的系列中，都不会有这种装置出现。

郭明錤预计，2019年苹果的iPhone以及其他设备上，都会坚持采用TrueDepth摄像头来进行面部识别，而不是屏幕下指纹这种方式。

“原深感镜头”是面容ID的中重要组件

目前，Android手机厂商们非常喜欢屏下指纹，以此将他们的手机与iPhone区别开来，包括oppo，vivi，华为，小米等主流厂商，均有屏下指纹的产品发布。

虽然之前他们也尝试过采用类似面容识别的“刘海屏”设计，但大多只是2D照片识别，在技术上不及iPhone，而在后半年，虽然产业链成熟，但安卓手机厂商们似乎已经找对了自己的路线，不在纠结于刘海屏，而是专心发展自己的特色。

中国的安卓手机厂商将屏下指纹发扬光大

这是手机生物识别技术上的一次分水岭：苹果坚决地站在了面部识别这边，而安卓厂商们，越来越多地开始往屏下指纹这边站。

在未来一年里，越来越多的安卓使手机厂商将采用屏下指纹技术，vivo手机的大批量采用和技术进步，将降低组件定价。

而在到2019年上半年，他预计屏下指纹相关组件生产厂商会逐渐变多。体验也将逐步改善，现有的识别慢，易被光线干扰等问题都将改善。

虽然苹果拒绝屏下指纹，但作为苹果的主要竞争对手之一，据说三星将在2019年第一季度为其Galaxy S10加入这种技术。这也将是三星手机的一次巨大改进。（晓光）