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分析师：iPhone明年也不会有屏下指纹

2018年09月05日08:07  新浪手机   收藏本文     
到2019年，iPhone都不会配备屏下指纹到2019年，iPhone都不会配备屏下指纹

　　新浪数码讯 9月5日下午消息，长期关注苹果公司相关产业链的分析师郭明錤（Ming-Chi Kuo）最近的一份报告称，苹果公司似乎对屏幕下指纹识别装置兴趣不大，至少在2019年iPhone的系列中，都不会有这种装置出现。

　　郭明錤预计，2019年苹果的iPhone以及其他设备上，都会坚持采用TrueDepth摄像头来进行面部识别，而不是屏幕下指纹这种方式。

“原深感镜头”是面容ID的中重要组件“原深感镜头”是面容ID的中重要组件

　　目前，Android手机厂商们非常喜欢屏下指纹，以此将他们的手机与iPhone区别开来，包括oppo，vivi，华为，小米等主流厂商，均有屏下指纹的产品发布。

　　虽然之前他们也尝试过采用类似面容识别的“刘海屏”设计，但大多只是2D照片识别，在技术上不及iPhone，而在后半年，虽然产业链成熟，但安卓手机厂商们似乎已经找对了自己的路线，不在纠结于刘海屏，而是专心发展自己的特色。

中国的安卓手机厂商将屏下指纹发扬光大中国的安卓手机厂商将屏下指纹发扬光大

　　这是手机生物识别技术上的一次分水岭：苹果坚决地站在了面部识别这边，而安卓厂商们，越来越多地开始往屏下指纹这边站。

　　在未来一年里，越来越多的安卓使手机厂商将采用屏下指纹技术，vivo手机的大批量采用和技术进步，将降低组件定价。

　　而在到2019年上半年，他预计屏下指纹相关组件生产厂商会逐渐变多。体验也将逐步改善，现有的识别慢，易被光线干扰等问题都将改善。

　　虽然苹果拒绝屏下指纹，但作为苹果的主要竞争对手之一，据说三星将在2019年第一季度为其Galaxy S10加入这种技术。这也将是三星手机的一次巨大改进。（晓光）

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文章关键词： iPhone指纹安卓

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