Bose QC35 II体验：降噪耳机完全体究竟该长什么样？

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在降噪耳机诞生之后，我们终于寻找到了一种能够让自己超脱于这个嘈杂世界之外的设备，无论是面对飞机、高铁上熊孩子和熊家长的群魔乱舞，还是大街上震到我们脑袋发晕的引擎轰鸣，一副好的降噪耳机都能让我们获得从生理到心理上的舒爽。

而在一众降噪耳机品牌中，Bose大概是最为出挑的那个，两年前的那副QC35更是被无数饱受噪音困扰之人视为神器一般的存在。就当我们以为这款产品已经实在做到了它所能做到的一切的时候，Bose却在时隔将近两年后再次做出更新，推出Bose QC35 II降噪耳机。那么与前辈相比，这款耳机都有哪些升级呢？

同胞兄弟现身

在外观上有所期待的吃瓜群众们，在看到QC35 II时总会露出一副“我是不是拿错了”的表情，实际上就外观设计而言，如果不去细细考究，那么QC35 II与前辈QC35可以说是一毛一样，而它们之间最大的区别，无非是QC35 II耳罩下方多出的那几枚按键。

在左侧耳罩处，QC35 II新加入了一枚独立的消噪水平调整键，通过按下这枚按键，我们就可以对Bose QC35 II的降噪模式进行切换。Bose给QC35 II提供了三种档位的降噪模式，两个极端的模式自然是完全降噪和降噪模式关闭，而中段模式可以稍稍给我们的耳朵透入一丝环境音，从而无需摘下耳机就能与身边的人对话，同时在乘坐铁路交通工具时，也能分辨出报站音。

至于右侧耳罩处的按键，QC35 II则与前代产品配置相同，只是除了可以调节音量以及播放/暂停音乐之外，通过长按中间按键，还可以呼唤出智能语音助手。不过QC 35 II目前只能呼出iPhone手机中的Siri（海外版可以呼出Google Assistant），国内安卓手机用户大概还需要等待后续的更多适配。

至于佩戴体验，QC35 II则还是延续了这一系列的高水准，厚度适中的合成蛋白耳垫，加上柔软的Alcantara头梁，配合240g的机身重量，即使在日常生活中连续三、四个小时佩戴，耳部和头部也不会感受到太多压力。

当然续航能力也无需过多担心，Bose QC35 II提供了最长20个小时的满电续航，同时还有“充电15分钟，听歌2.5小时”的快充模式，这一配置也几乎完全与前辈QC35看齐。总之别说是乘坐长途高铁，就连跨洋飞机航线中使用，Bose QC35 II也能胜任。如若是简单的日常通勤佩戴，那几乎可以不用刻意的去关心它的剩余电量，只需要偶尔想起时一充即可。当然即使面对实在无电可用的状态，QC35 II也提供了有线模式作为备用。

档位越多越强悍？

如同前文提到的一般，QC35 II在左侧耳罩处加入了一枚消噪水平档位调节键，我尝试着在公路旁打开降噪模式体验，可以感觉得到道路上飞驰的汽车声音都非常完美的被隔绝在了另一个次元，而在办公室中，别说码字工们与机械键盘清脆的暧昧声，就连同事在我耳边与我对话，我都无法及时作出回应。看来在降噪水准上，Bose QC35 II与一代一样都有着非常优秀的表现。

那么中档表现如何呢？如果身处道路两旁，可以感受得到汽车奔袭的声音已经可以些许分辨出来，给人一种奇妙的漏风感。而如果在乘坐地铁时佩戴，并开启中档，那么报站音也可以得以些许分辨，当然如果你打开70%以上的音量听歌的话，环境音什么的也跟自己没关系了。

至于最低档呢？实际上这就是已经被很多降噪耳机应用过的“环境音”模式，在这一模式下，就连身边同事与自己的对话都可以听得一清二楚。要知道大多数此类的包耳式耳机，总多多少少能有一部分被动降噪功能存在，而在将Bose QC35 II调节到最低档后，会感到声音的传达比单纯佩戴一副包耳式耳机还要清晰，有种耳朵在裸奔的奇妙感。

而作为一款耳机产品，音质表现总是个逃不开的话题，在体验过QC35 II后，你会发现它与一代产品并没有太大的区别，并且即使是开启了降噪模式，Bose QC35 II的声音也依旧非常干净，特别是在人声的表现上也非常温暖，可以长时间的聆听下去也不会感到发腻。当然初听之时，耳朵总会有种发闷的感觉，一方面是降噪耳机的反向播放的方式总会给人耳带来一种压力感，另一方面，降噪耳机需要对播放的声音进行二次处理，难免造成失真，所以说即使是QC35 II，音质表现自然也无法与2000元价位中专注音质表现的耳机相媲美，但日常听听也已经足够了。

一次没那么必要的剁手

相对于前辈Bose QC35而言，QC35 II更像是一次功能上的补完，三档降噪确实给我们提供了更多更丰富的可用性，而智能语音助手也是目前几乎所有智能设备的标配。但实际上这些功能都很难算得上是消费痛点的所在。所以对于已经手握Bose QC35的用户而言，若非切实需要，那么便没有什么借口在时隔两年之后再剁一波手。

但是对于刚刚踏进降噪耳机“坑”的用户来说，买新不买旧总是个天定真理，放眼当下的降噪耳机市场，大概没有谁敢拍着胸脯表示自己能在降噪功能上压制Bose，再加上丰富的功能配置，Bose QC35 II难道不是最值得被选择的那个吗？