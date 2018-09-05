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华为Mate 20系列正面板曝光 区别有点大

华为Mate 20系列正面板曝光 区别有点大
2018年09月05日 08:42 中关村在线
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　　就在刚刚举行的德国柏林电子展（简称IFA）中，华为为大家带来了采用最新7nm工艺并有自主研发的麒麟980处理器。而在发布会后半段，余承东还为大家正式公布了，华为Mate 20系列将首发麒麟980，并于10月16日在英国伦敦正式发布。

华为Mate 20系列屏幕面板（图片来自于微博@搞机王腾霄）华为Mate 20系列屏幕面板（图片来自于微博@搞机王腾霄）

　　虽然现在距离发布会还有一段时间，但网络上也传出了关于华为Mate 20系列的各种谍照。近日，就有知名数码博主在微博中晒出华为Mate 20和20 Pro的正面屏幕玻璃面板。可以看到，两款屏幕分别采用了“美人尖”和“刘海屏”的设计，而采用“刘海屏”设计的屏幕还能清晰地看到两侧有微微的曲面。根据目前曝光的消息来看，“美人尖”全面屏为华为Mate 20，“刘海屏”全面屏为华为Mate 20 Pro。

华为Mate 20渲染图华为Mate 20渲染图

　　配置方面，搭载麒麟980处理器已经是板上钉钉，并辅以8GB运行内存。另外值得注意的是，此前有外媒曝光了华为Mate 20系列的渲染图，也可以清晰的看到该系列也将搭载后置徕卡三摄像头组合，而排列方式则改为三颗摄像头和闪光灯集中排列在背部的中央位置。

华为正面板
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