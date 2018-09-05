Chrome十岁了：一款「中危」浏览器的操作系统梦

经过 10 年的发展，Chrome 已经占据了浏览器市场超过三分之二的份额，成为大多数人的‘默认浏览器’。

2008 年 9 月 3 日，整整十年前，谷歌推出了 Chrome 浏览器，将自己定义为‘浏览器市场的破局者’。彼时，人们对微软的 IE 虽然已有微词，但还是一边抱怨一边接受着‘IE = 默认浏览器’这一事实。当时的火狐浏览器虽然已经非常流行，但在 IE 作为‘Windows 预装的默认浏览器’这样一个事实面前，它仍然缺乏一点根本性的优势。

从无到有

这样的环境成为了 Chrome 的绝佳机会。为了抓住新用户，在浏览器上线的同时，谷歌还发布了一套漫画，来向用户解释 Chrome 的优势所在。在最初登陆 Windows XP 之后，Chrome 很快就以简洁的用户界面和极速的浏览速度，俘获了一大批包括网页开发者在内的技术领域核心用户。一年之后，谷歌又推出了 Linux 和 macOS 版本。

Chrome 采用了苹果的 WebKit 渲染引擎，同时借鉴了火狐浏览器的内核，以此兼顾兼容性和性能。从一开始，Chrome 就专注于满足 Web 标准，并在设计上崇尚 HTML5 这一更先进的新标准。在发布之初，它就通过了衡量浏览器兼容性的 Acid1 和 Acid2 测试，对一款全新的浏览器来说，这是非常重要的一步。因为当时的微软还在想尽办法改进 IE，让它能够通过这两个测试，满足 Open Web 的标准，但进展缓慢。另外，Chrome 还颠覆性地提出了将浏览器里的每一个标签页‘沙盒化’的设计，即使某个网页崩溃，也不会影响到其他网页的正常工作。这个设计大大提高了 Chrome 在‘多开网页’场景下的速度和稳定性。

这一切都帮助 Chrome 在很短的时间内完成了‘撼动 IE’这一看似不可能完成的任务。到 2010 年 7 月，发布还不到两年的 Chrome 就已经从 IE 手里抢过了接近 10% 的市场份额。2012 年，Chrome 正式从微软手里接棒，以 33.81% 的市场占有率成为了全世界最流行的浏览器。

‘操作系统’的梦想

经过 10 年的发展，Chrome 已经占据了浏览器市场超过三分之二的份额，成为大多数人的‘默认浏览器’。谷歌仍然在不断推出着新功能，并用最新的 Web 标准来对它进行改进。今天的 Chrome 已经远不只一个浏览器那么简单，它更像是一个完整的基于 Web 的计算平台，拥有大量的‘扩展插件’，运行在几乎所有的主流操作系统之上。

Chrome 同时也成为了 Chrome OS 的基石。作为一个轻量级的操作系统，Chrome OS 是体量巨大却没有自己操作系统的谷歌日夜以求的终极梦想。通过系统驱动笔记本和平板电脑，谷歌才能真正不受制于系统开发商和硬件厂商。虽然就目前来说，Chrome OS 在平板电脑上还没有准备好，但谷歌已经将安卓 App 引入 Chrome OS，强化 Chromebook 笔记本和平板电脑的实用性。在不久的将来，Chrome OS 还将支持成熟的 Linux 程序。Chrome 本身也将迎来一次设计上更贴近 Material Design 风格的大更新。这都预示着 Chrome 未来的角色将越来越脱离‘浏览器’而走向‘操作系统’，也展示了谷歌勃勃的梦想和野心。

创业与守业

但在成为一个更大的系统之前，用户对 Chrome 的诟病也日益增加。有人担心 Chrome 会因为在开发者中占据过分的主导地位而变成新时代的 IE6，谷歌自己也时时刻刻传递着‘在 Chrome 上才能获得最好体验’的信息，希望能进一步巩固自己在浏览器领域‘唯一选择’的地位。谷歌的工程师不断更新 Chrome 的网络标准，其他浏览器开发商很难跟上谷歌快速的迭代速度，这似乎让 Chrome 走向了另一种极端。此外，有关 Chrome 对内存占用过多的说法一直不绝于耳，随着它一点点试图将自己变成一个‘操作系统’，这件事也变得越来越严重。Chrome 终于渐渐将自己放到了那个‘被挑战者’的位置上。

经过从起步到爆发的十年，毫无疑问，Chrome 已经取得了巨大的成功。同时，它也为自己设定了下一个目的地——Chrome OS。这是 Chrome 面临的又一个挑战，对它来说，如何解决作为浏览器存在的诸多问题，决定了它是否能够保住自己当前的市场地位。我们都不愿看到的是，以简洁、快速、高效而获得成功的 Chrome 最终却因为冗杂和缓慢而被后来者淘汰。在通往未来的道路上，如何守住自己已有的财富同时目指更远的发展，是 Chrome 在下一个十年要解决的重要问题。