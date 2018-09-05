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华为Mate 10将适配Android P 更流畅体验

华为Mate 10将适配Android P 更流畅体验
2018年09月05日 07:21 手机中国
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　　作为国产大厂的华为，无论是在硬件配置还是软件支持方面，都可以说是拥有绝对的优势。每年的旗舰机型，不仅会搭载最强悍的硬件，系统方面也是会基于最新的安卓版本开发，为消费者带来最优的体验。目前最新的安卓系统是Android P，在更新方面华为自然不会落后。

Android PAndroid P

　　近日华为消费者BG手机团队在花粉俱乐部发布公告：Mate 10/Mate 10 Pro（含保时捷设计）即将为内测用户推送Android P系统，预计将于9月5日16：00-18：00分批推送报名成功的所有用户。此次全新的系统，在效率上得到了极大的提升。比如安装应用时间更快、系统整体运行更为流畅、设备续航进一步提升等。

华为Mate 10华为Mate 10

　　作为旗舰机型的Mate 10系列，性能配置方面称得上是一流。此次更是有了安卓P的加持，带来的升级自然是不容小看。华为Mate 10配备了一块5.9寸2560*1440分辨率的屏幕、采用10nm制程的麒麟970处理器、配备了4000mAh的大电池，并且支持快充。有了安卓P的加持，我们相信Mate 10一定会大放异彩，带来更流畅的使用体验！

华为Android P流畅
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