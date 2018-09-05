无边水滴屏+“ET智能进化系统” 努比亚Z18发布

新浪手机讯 9月5日下午消息，三个月前，努比亚Z18就被曝光，但直到今天，努比亚Z18才终于在北京发布。对于努比亚的粉丝而言，漫长的等待终于得到了回应，那么努比亚Z18究竟怎么样呢，我们一起来看看吧。

nubia Z18正式发布

发布会开始，努比亚智能手机总经理倪飞上台公布了一组数据。努比亚在2012年推出了NEOVISION摄像技术，同时推出了全网通技术，在2015年推出了五边框显示技术。到目前为止努比亚的专利申请数量已经突破了1万项。

说回手机产品。外观方面，努比亚Z18采用了无边水滴屏的设计，配备一块6.0英寸的Full HD LCD屏幕，可以说Z18的前面板几乎被屏幕占满。得益于91.8%的屏占比，努比亚Z18将机身三围尺寸控制在了148.58×72.54×8.55mm，实际的握持手感比较舒服。众所周知，努比亚是第一家提出无边框3.0和无边水滴屏的公司，经过这么长时间的打磨，努比亚Z18的屏幕边框比市面上的大多数手机都窄，亮屏后的视觉观感很不错。

nubia Z18的无边框设计

努比亚Z18的AI体系里面使用了ET技术（进化张量系统），通俗来讲就是努比亚自己的AI深度学习开放平台。倪飞在发布会上总结出了目前人工智能的特点是“低情商”、“低智商”的特点，那么努比亚ET技术可以很好的解决这个问题，并且基于ET技术可以进行CPU、GPU、DSP等的智能调度，提升运算效率并且降低功耗。

配置方面，努比亚Z18搭载了第二代的10纳米工艺制程的骁龙845处理器，主频为2.8GHz。Z18采用了6GB+64GB/8GB+128GB的组合，日常使用的流畅度方面得到了保障。Z18还配备了一块3450mAh的电池，支持NeoCharge闪充技术，最高可以实现9V2A的充电功率，中度使用一天应该不成问题。

除此之外，努比亚Z18默认运行基于安卓8.1操作系统深度定制的Nubia UI 6.0，加入了ET引擎，能够不断地根据我们日常使用习惯进行自我学习。指纹识别方面，努比亚Z18选择了比较保守的后置指纹识别方案，并没有采用目前流行的屏幕指纹识别，这点略显遗憾。

努比亚最具特色的就是拍照了，同时努比亚Z18集成了最新的NEOVISION ET技术，可以自动对拍摄的照片进行智能调整，甚至可以识别出所拍摄的照片是在雨后拍摄出来的，并可以对照片智能的处理。

nubia Z18后置镜头参数

Z18置800万像素镜头，支持AI自动美颜功能等常见的功能。后置为2400万像素+1600万像素双镜头组合，拥有F/1.6大光圈，支持OIS光学防抖，不仅能够在光线良好的环境下表现出彩，还可以在光线环境不好的夜间拍出高素质画面。

值得一提的，努比亚Z18针对摄影发烧友推出了较为专业的拍照功能。它支持多点对焦，并且还支持目前单反相机中存在的对焦测光分离技术和焦点曝光锁定技术。简单来说，对焦测光分离技术可以实现测光与对焦分离，使得拍摄出来的照片可以呈现出用户心中所希望的色彩和亮度。而焦点曝光锁定则可让玩家们在选好对焦点位置的测光值后，即便重新构图也能留有原来的测光值，无需再次计算曝光。

此外，努比亚Z18还加入了艺术相机功能，能够将一张常规的照片通过ET技术智能的添加艺术滤镜，目前支持的滤镜效果有：烈焰、手稿、水彩、浓郁、表现、海浪、梵高等。

新机售价信息

售价方面，6GB+64GB版本的努比亚Z18售价2799元，而8GB+128GB的售价为3299元。除了以上的版本之外，努比亚Z18推出了梵高星空典藏版，机身通过“琥珀凝雕”工艺实现了玻璃渐变与金属中框渐变的统一，售价为3599元，感兴趣的小伙伴不妨及时关注一下。

新浪点评：

努比亚Z18的发布相较于其他手机厂商来说着实有点晚了，这款主打无边水滴屏的手机本该于今年上半年发布，却被拖到了下半年，被迫和一众主打屏幕指纹功能的旗舰机同场竞技。后置指纹识别以及出场较晚的骁龙845处理器，让这款机型少了一点竞争力。

但不得不提的是，Z18的无边框技术依旧让我们眼前一亮，超高的屏占比提供了足够的视觉冲击，拍照方面的创新也为这部旗舰加分不少，当然最重要的是价格比较亲民。（晨光）