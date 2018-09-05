HUAWEI P20系列新配色发布 EMUI 9.0同步登场

新浪手机讯 9月5日下午消息，华为今日在上海召开发布会，正式推出HUAWEI P20及P20 Pro系列的全新配色版本及EMUI 9.0。在此前的IFA大会上，华为其实已经展示过P20系列的新配色版本，共有4款，包括珠光贝母、极光闪蝶的渐变色版本，以及HUAWEI P20 Pro才有的金棕色、雅黑色真皮限量版。

HUAWEI P20系列新配色亮相

HUAWEI P20系列手机于今年的3月底在法国巴黎正式发布，在国内正式亮相则是4月中旬。HUAWEI P20系列手机均采用了刘海屏设计，搭载麒麟970处理器及6GB运存，支持双卡双待并使用EMUI 8.1操作系统。机身拥有宝石蓝、樱粉金、亮黑色和极光色共四种配色，加上本次发布的四种颜色，P20系列已经拥有了8种机身颜色可供选择。

在配置方面，HUAWEI P20采用5.8英寸显示屏，搭载前置2400万像素摄像头及后置2000万+1200万双摄；HUAWEI P20 Pro则是拥有6.1英寸的OLED显示屏，并采用了前置2400万像素摄像头，并创新的采用了后置2000万+800万+4000万三摄。在电池容量方面，前者为3400毫安时，后者则是4000毫安时，均支持快充。

P20 Pro真皮限量版

在本次的全新配色中，珠光贝母和极光闪蝶是渐变色，并且采用的是玻璃材质打造，整体观感比较时尚清新，符合P20的定位。而P20 Pro的金棕色和雅黑色是皮质材质，更能体现商务风格。

华为P20系列的新配色极光闪蝶

据官方描述，极光闪蝶配色的设计灵感来源于南美洲闪蝶无色翅膀在光线的作用下显现出的神秘闪蓝色。P20系列手机通过背部的纳米渐镀工艺，在玻璃表面形成同样的透明类栅格状纳米镀层，当光线照射到手机表面时，深蓝色的手机表面会微微泛起如极光般的紫红色光芒。

华为P20新配色珠光贝母

而珠光贝母配色的设计灵感则来自于珍珠贝母在孕育珍珠的过程中，内壳壁上显现出的流光溢彩的光泽。HUAWEI P20系列利用了同样的技术原理，通过纳米真空渐镀工艺，在玻璃表面形成与光线波段接近厚度的镀层，当光线照射到表面时，可以看到如彩虹般绚丽而丰富的色彩。

EMUI 9.0登场

除P20系列的新配色之外，EMUI 9.0也是本次发布会的一大看点。EMUI 9.0是基于Android 9.0开发定制，整体的设计语言没有太大变化，基调更加偏向于自然风。EMUI 9.0精简了10%的设置项，并在单手操作、手势导航等多方面进行了细节优化，整体的操作感变得简单。

EMUI 9.0亮相

在流畅度方面，相较于EMUI 8.2提升不少，APP启动速度也明显变快。由于采用了GPU Turbo2.0，用户的游戏体验可以得到不错的提升，加载速度和响应时间都变得更快。

除此之外，AI引擎也在EMUI 9.0中得到更新，目前HiVision已能识别全球各地绝大部分的名胜古迹和超一千万幅名画艺术品，日常生活中的物品也有着不错的识别程度。而邮件翻译、智能日程等功能的上线，也满足了商务人士的需求。

EMUI 9.0还针对用户健康做出了一些新的功能，比如屏幕时间管理报告、屏幕睡眠时间以及针对儿童的应用分级功能，以帮助用户更加健康的使用手机，这也恰好迎合了EMUI的宣传语：Enable a quality life（质享生活）。

在适配方面，华为宣布Mate 10系列、Mate 10 保时捷设计版、Mate RS保时捷设计版、P20、P20 Pro这几款机器将率先搭载，用户可以在华为官网申请体验。

在发售及价格方面，华为P20的极光闪蝶及珠光贝母配色的6+64GB的版本售价为3388元，6+128GB的版本为3888元。P20 Pro的这两款配色，6+64GB版本为4488元，6+128GB版本为4988元，8+128GB为5288元。而专属于P20 Pro的真皮限量版则是6288元，存储为8+256GB。今晚线上线下同步开售。

新浪点评：

华为P系列的机身设计一直是为人称道的地方，此前的渐变色也被多家友商模仿，本次发布的全新配色除了继续延续时尚的主题外，也在商务风方面发力，可能会吸引更多的用户来使用。而EMUI 9.0的更新，则是在人机交互上有了巨大的提升，简洁、自然或将成为UI设计未来的重点。（震霄）