新浪手机> 新机曝光 > 正文

华为P20系列新色发布盛典观看直播

华为P20系列新色发布盛典观看直播
2018年09月05日 13:44 新浪手机
新浪财经APP 缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　今日14：30，华为在上海举行P20系列新色发布会，推出两款新配色的P20 Pro，新浪手机将对本次发布会进行全程报道，发布会直播点这里：华为P20新色发布盛典

　　此前，华为在德国IFA展会上已经公布了两款新配色的P20 Pro，一种为极光闪蝶，另一种为珠光贝母。这两种配色在之前极光色和樱粉金的基础上作了修改，极光闪蝶的蓝色更加深成，珠光贝母渐变更加明显。

　　除此以外，华为还会推出真皮限量版P20 Pro手机，用欧洲全粒面小牛皮代替玻璃材质。官方表示真皮限量版P20 Pro采用了意大利经典pamelatto皮革手工鞣制工艺，尽量保留天然屏的纹理。

　　目前这几款新配色、新材质的P20系列手机已经在官网开启99于预定。其中极光闪蝶和珠光贝母配色的P20售价3388元起，P20 Pro售价4488元起。至于真皮限量版的售价还未公布，看来要等到发布会上揭晓了。

　　除了新配色和新材质，本次推出的P20系列手机和之前几乎一致，其中P20 Pro增加了8GB+128GB版本。该系列手机均搭载麒麟970处理器，最大的卖点在于拍照，P20 Pro后置三颗徕卡镜头，能够实现3倍光学变焦和5倍无损变焦；P20则采用2000万+1200万像素双摄，使用索尼IMX380传感器，在夜间拍摄时能显著提升画面亮度。

　　关注新浪手机，收藏文章开头的链接，我们会为您带来发布会的全程报道。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有