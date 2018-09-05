华为P20系列新色发布盛典观看直播

今日14：30，华为在上海举行P20系列新色发布会，推出两款新配色的P20 Pro，新浪手机将对本次发布会进行全程报道，发布会直播点这里：华为P20新色发布盛典

此前，华为在德国IFA展会上已经公布了两款新配色的P20 Pro，一种为极光闪蝶，另一种为珠光贝母。这两种配色在之前极光色和樱粉金的基础上作了修改，极光闪蝶的蓝色更加深成，珠光贝母渐变更加明显。

除此以外，华为还会推出真皮限量版P20 Pro手机，用欧洲全粒面小牛皮代替玻璃材质。官方表示真皮限量版P20 Pro采用了意大利经典pamelatto皮革手工鞣制工艺，尽量保留天然屏的纹理。

目前这几款新配色、新材质的P20系列手机已经在官网开启99于预定。其中极光闪蝶和珠光贝母配色的P20售价3388元起，P20 Pro售价4488元起。至于真皮限量版的售价还未公布，看来要等到发布会上揭晓了。

除了新配色和新材质，本次推出的P20系列手机和之前几乎一致，其中P20 Pro增加了8GB+128GB版本。该系列手机均搭载麒麟970处理器，最大的卖点在于拍照，P20 Pro后置三颗徕卡镜头，能够实现3倍光学变焦和5倍无损变焦；P20则采用2000万+1200万像素双摄，使用索尼IMX380传感器，在夜间拍摄时能显著提升画面亮度。

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