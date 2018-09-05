Apple Watch曝新专利技术：支持Always On显示

根据外媒报道，苹果最近为今年的新款Apple Watch申请了一项新专利，而从专利内容来看，该项专利或许与always-on息屏显示有关。

相信对于不少Apple Watch的用户来说，每次查看时间都需要唤醒屏幕是一件很痛苦的事，这也让Apple Watch始终无法实现一款手表产品应有的功能。而在增加了Always On这项新功能后，用户不必抬起手腕就能看到时间以及其他信息。

要说苹果为什么没有在之前的Apple Watch产品中使用这一功能，这其中的原因比较复杂，比如电池寿命会受到影响，并且该不间断的屏幕工作可能会毁掉Apple Watch的OLED显示屏。

不过这次，苹果似乎已经研究出了调整亮度和颜色的方法来对抗OLED屏老化的问题。根据苹果公司的解释，“有机发光二极管（OLED）显示屏正在成为一种流行选择，这种显示屏在使用寿命内会以一种不均匀的方式老化，并导致一些意外的颜色/亮度失真。”

“为了解决这个问题，可以使用记录与给定的 OLED 显示屏相关的历史使用信息的老化统计数据来人为调整 OLED 显示屏的操作，从而在整个操作过程中大幅恢复视觉一致性。”苹果指出，这些数据可以以高分辨率、多通道图像的形式出现，它们消耗了相当大的存储空间，由于看似未知的原因，用户预期的可用存储空间总量减少了，这可能会令用户不满。苹果希望找到一种更有效地存储这些数据的方法。

不出所料，这一专利申请引发了各种各样的猜测，认为 Apple Watch 将提供 always-on 显示屏幕，一些粉丝认为，这是未来机型最需要的功能。在任何时候都能看到某些信息而不需要抬起手腕，这肯定会很方便。

苹果新品发布会召开在即，而新一代Apple Watch会不会在本次发布会亮相目前还不得而知，除了之前透露的更大屏占比，如果Always On再能得以实现，那么对于Apple Watch抢占市场来说将更是如虎添翼。