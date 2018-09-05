荣耀发布8X系列手机：这也许荣耀最具性价比的产品

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新浪手机讯 9月5日晚间消息，今日荣耀在西安召开发布会推出荣耀8X系列。荣耀8X售价1399元起，8X Max售价1599元，荣耀手环4售价199元，Running版售价99元。

首发麒麟710处理器——荣耀8X

发布会开始，荣耀总裁赵明直接进入话题，宣布了之前在微博引起猜测的8X屏占比为91%。

荣耀8X

据赵明介绍荣耀X系列一直保持着5.5英寸的手感，而这次在8X上仍保持5.5英寸手感但屏幕却增大至6.5英寸，这样单手也能“拿下”6.5寸手机。

另外在机身背面8X是荣耀首次采用类似传统相机的双纹理设计，在机身背面采用了两种图案。荣耀8X共有 幻夜黑、魅海蓝、魅焰红、梦幻紫四种颜色。

机身配色之外，荣耀8X虽没用上旗舰970处理器但也丝毫不落后，采用麒麟710处理器。现场荣耀8X和小米8进行了开启24款软件的速度对比，结果是小米8用时11秒，荣耀8X用时15秒。

此外荣耀8X同样支持GPU turbo技术，赵明介绍在GPU turbo荣耀8X玩《荒野行动》帧率保持在59.2，还支持荣耀Play的4D游戏功能，爆炸、打枪都能感受到游戏震动效果。

当然作为一款2018年的手机，AI智能就不得不提。在荣耀8X加入一系列AI提升。比如在防伪基站加入了AI识别可对4G基站进行识别；还有AI的通话增强技术以及京沪5小时不掉线的高铁模式。

还有AI拍照技术，荣耀8X同样支持AIS手持光学防抖技术，现场展示了用该技术对西安夜景进行了6秒曝光，在细节处都可以看的很清楚。此外荣耀8X支持0.5秒480帧超级慢动作模式。

超级大屏荣耀——8X Max

除了荣耀8X之外，还首次发布了一款屏幕更大尺寸的荣耀8X Max，屏幕具有7.12英寸而手感只有6.3英寸，虽然不能一手操作但视野更宽。另外，屏幕也与荣耀8X稍有区别，8X Max使用了一款官方称之为珍珠屏。

荣耀8X Max

整体设计上和荣耀8X没有太大变化依然是双纹理背面。功能上荣耀8X Max采用双扬声器支持杜比全景声环绕音效，而在屏幕上也新增了莱茵认证的护眼模式，日常使用之外还提供墨水屏模式阅读。

硬件方面，荣耀8X Max内置5000毫安时电池，官方称可日常使用20个小时玩连连看可连续玩12个小时并支持反向充电。

荣耀8X max采用珍珠屏

最后售价方面，荣耀8X 4GB+64GB版本售价1399元，6GB+64GB售价1599元，6GB+128GB售价1899元。荣耀8X Max 骁龙636处理器版 4GB+64GB版售价1499元，4GB+128GB售价1799元，搭载骁龙660处理器将于十月上市，价格未公布。

还有个小彩蛋——荣耀手环4

价格公布之后，荣耀还发布了一款荣耀手环4，从外观上来看荣耀手环4和荣耀手环3没有太大区别，屏幕升级为AMOLED彩屏。另外操作上采用触控+home键可滑动屏幕操作。

荣耀手环4

功能检测方面，荣耀手环4支持实时心率检测，比如说静态心率检测心率过高时， 10分钟连续过高会相应提醒。荣耀公布由哈佛学院检测的数据，荣耀手环4动态心率检测在94.3%。

荣耀手环4

值得一提的是，荣耀手环4支持自动睡眠检测，当识别到用户睡觉时会自动切换到红外检测。

荣耀手环4 Running版——变身跑步教练

最后还有一款荣耀手环4 Running版，有手腕和纽扣两种佩戴方式。Running版内置六轴传感器，在用户跑步时可对膝关节、髋关节检测，还可检测脚掌落地方式，冲击、摆动幅度等内容，帮助你改善跑步姿势。

荣耀手环4 Running版

售价方面，荣耀手环4售价为199元，Running版售价99元。

新浪点评：

发布会上来看不管是8X还是8 Max都不像是一款定位千元的手机，更像是款中端水准，然而公布价格之后，这个价格还比较出乎意料。虽然8X Max使用的处理器现在来看性能并不算高，但凭着华为的AI技术，在AI拍照和操作上有着一套自己的优化。