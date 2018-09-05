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华为何刚：2000万台是目标 P20 Pro拍照比iPhone好

华为何刚：2000万台是目标 P20 Pro拍照比iPhone好
2018年09月05日 18:04 新浪手机
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华为手机产品线总裁何刚华为手机产品线总裁何刚（中）

　　新浪手机讯 9月5日下午消息，华为今日在上海召开了两场发布会，分别是麒麟980新品沟通会，以及P20系列新配色发布会，除此之外，EMUI 9.0也高调亮相。

　　在P20系列新配色发布会之后，新浪手机专访了华为手机产品线总裁何刚，他在采访中提到，华为P20系列手机仅用了5个月，销量就突破了1000万台，这是目前销量最快过千万台的旗舰产品，但对于何刚来说，更大的挑战在后面：余承东曾对何刚表示，让他挑战一下2000万台，何刚直言，这才是真正的压力和挑战。

　　在本次的新配色版本中，依然有两款渐变色。何刚称，由于此前的极光配色版本非常受欢迎，但是仅有P20 Pro版本，却没有P20版本，此次的发布就是为了弥补这个缺憾。

　　除此之外，何刚还透露，在与供应商的交流中，对方表示华为P20 Pro的拍照水平要高于iPhone，假如华为发布新机，将有不少的苹果用户选择华为手机。

　　在EMUI 9.0方面，负责人王成录表示，EMUI 9.0此次是在新品发布前推出的（Mate 20），以往都是要晚于新品发布，这意味着EMUI在开放测试方面有不少的提高。

　　同时他表示，EMUI 9.0精简了设置，让操作变得简单，更加便于使用，这是在系统层面上做出的优化。另外，全新的功能例如屏幕时间管理报告、屏幕睡眠时间等功能，则是在细节上进行改善，以满足用户的使用需求。（震霄）

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