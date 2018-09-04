传苹果将开放快充连接线授权 第三方快充线将至

新浪手机讯 9月4日上午消息，据充电头网爆料，目前MFi（Made for iPhone/iPod/iPad）配件厂商收到苹果公司USB-C to Lightning开放授权邮件，这意味着用户或将可以购买第三方Lightning快充连接线。

充电头网爆料

根据充电头网的说法，最新开放授权的快充连接器型号为C94，提供给配件配件厂商使用。之前的C53、C91型号为苹果自用，而之前的C48型号则会停产。

USB-C to Lightning数据线

目前，想要给iPhone 8/8 Plus/X实现快充，需要配备支持PD协议的USB-C接口充电头和苹果自家的USB-C to Lightning连接线。由于苹果没有开放该规格的MFi认证，所以第三方USB-C to Lightning连接线无法被设备识别或达不到快充效果。

如果开放MFi认证的消息是真的，则意味着不久之后用户可以买到第三方USB-C to Linghtning快充线，为iPhone/iPad等设备实现快速充电，价格相比苹果官方也会便宜不少。（苏航）