魅族发布Flyme 7最新体验版：电量低于30%不再提示

IT之家9月4日消息 今天上午，魅族Flyme官方发布了最新版的Flyme 7体验版，带来了多项修复和更新。版本号为Flyme 7.8.8.21 beta，

本次更新适用机型包括：魅族15 Plus / 15 / M15 / PRO 7 Plus / PRO 7高配版/ PRO 7标准版/魅蓝Note6 /魅蓝E3。

本次最新体验版重点优化部分场景下的待机表现，修复了《王者荣耀》游戏过程中手机自动重启的现象，优化机型低电量提示，电量低于30%时不再提示，修复手机瘦身扫描时间过长的现象，修复关闭“开启在线视频追剧看大片”开关后，首页状态栏显示空白的现象等等。