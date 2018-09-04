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魅族发布Flyme 7最新体验版：电量低于30%不再提示

魅族发布Flyme 7最新体验版：电量低于30%不再提示
2018年09月04日 10:39 IT之家
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　　IT之家9月4日消息 今天上午，魅族Flyme官方发布了最新版的Flyme 7体验版，带来了多项修复和更新。版本号为Flyme 7.8.8.21 beta，

　　本次更新适用机型包括：魅族15 Plus / 15 / M15 / PRO 7 Plus / PRO 7高配版/ PRO 7标准版/魅蓝Note6 /魅蓝E3。

　　本次最新体验版重点优化部分场景下的待机表现，修复了《王者荣耀》游戏过程中手机自动重启的现象，优化机型低电量提示，电量低于30%时不再提示，修复手机瘦身扫描时间过长的现象，修复关闭“开启在线视频追剧看大片”开关后，首页状态栏显示空白的现象等等。

功能调整

·系统

优化部分场景下的待机表现。

15系列更新Android安全补丁。

优化机型低电量提示，电量低于30%时不再提示。

问题改进

·系统

修复‘王者荣耀’游戏过程中手机自动重启的现象。

解决部分机型偶现使用过程中自动重启的问题。

·手机管家

修复手机瘦身扫描时间过长的现象。

解决完成病毒扫描后，通知无法滑动清除的问题。

解决电量管理耗电详情显示异常，待机显示为后台运行。

·换机助手

解决使用换机助手迁移数据至新手机，部分应用使用异常的问题。

·视频

修复关闭“开启在线视频追剧看大片”开关后，首页状态栏显示空白的现象。

·魅族服务

修复更新应用至最新版本后，仍提示有更新的现象。

升级说明

·在更新或使用过程中遇到任何问题，均可通过‘用户帮助’APP进行反馈。

·通过手机推送获取的系统更新安全可靠，不会占据存储空间。

·更新大约需要10分钟，请耐心等待，过程中切勿按压手机按键，避免受到干扰。

·更新期间手机将自动重启，伴有的少量发热属于正常现象，勿需担心。

·系统更新部分变更描述可能随版本、机型或网络运营商而有所差异，请见谅。

魅族Flyme电量
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