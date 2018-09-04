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解锁首撞成就 苹果自动驾驶测试才只是刚刚开始？

解锁首撞成就 苹果自动驾驶测试才只是刚刚开始？
2018年09月04日 08:18 新浪科技综合
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　　本文来自爱活网

　　苹果造车这事儿已经说了多年，关于泰坦项目各种虚虚实实的消息我们也都听了无数，但大概没人想到，我们再次拨开迷雾见到苹果的测试车，居然是因为一次车祸。

　　上周一辆雷克萨斯450h正在加利福尼亚州森尼维尔市以1英里/小时的速度“蠕动”，但在并入劳伦斯公路的弯道处被一辆日产Leaf以15英里/小时的速度追尾。实际上即使是主责方的行驶速度也几乎算是刚刚起步的状态，所以事故只是导致两车发生了轻微剐蹭，车上人员也并未出现受伤情况。

　　也许平日这类事故会迅速在现场解决，之后两方便会各自回家，但作为在加州注册的测试车辆，再加上之前数次的自动驾驶致死致伤事故，即使是再小的事故，即使自己并不是责任方，苹果也必须向加州车管局提交事故说明。

　　毫无疑问，这辆雷克萨斯450h就是苹果泰坦计划中66辆测试车之一，而苹果的注册测试司机达到了111名，如此的配比足见苹果对于自家测试车辆的谨慎态度。在过去测试的一年多时间里，这也是苹果第一次出现事故，至于已经测试了4年、并且技术相对更为成熟的Waymo，则已经出现了超过30次道路事故。

　　不过即使如此也不能说明什么，毕竟嘴巴严实如苹果，他们甚至从未明确公示过自己是如何造车以及如何测试的，所以苹果测试车的测试里程也完全不为外人所知，借由事故率来看衰隔壁的Waymo显然不太公平。况且Waymo的测试方式显然更为激进，在他们当下的测试中，平均每2万公里才需要驾驶员人工干预两次。

　　虽然按照事故发生数来衡量测试进度并不算客观，但要知道Waymo在自己遭遇的那些事故中，绝大多数时候都是免责方，并非自身技术缺陷导致，所以当测试里程数量足够丰富的时候，即使是完全被动的事故次数也会随之增加。而苹果和它的泰坦至今“甚至”只发生过一次交通事故，难免让人对苹果的自动驾驶和造车技术心生疑虑了。

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