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谷歌下一代Android Q将限制6.0系统以下APP的运行

谷歌下一代Android Q将限制6.0系统以下APP的运行
2018年09月04日 08:04 快科技2018
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　　按照谷歌的命名习惯，下一代安卓系统会是Android Q（按照字母表排序），版本号或将为Android 10。

　　据XDA报道，AOSP中出现了面向第一代安卓系统的贡献代码，其中包括一项系统级的警告特性。在运行任何应用程序时，系统都会检查其API级别，如果低于或等于23（安卓5.0棒棒糖或更老），则会弹出警告，提示可能无法正常运行。

　　其实在安卓9.0 Pie中就添加进这种特性了，比如基于安卓1.6（API level 4）开发的ManifestViewer应用，调用前就有弹窗警告。

　　谷歌之所以这么做其实还是处于安全考虑，一些开发者之所以不愿使用安卓6.0以上的配套API，主要因为后者有着更严格的权限监控。

　　资料显示，从今年8月1日起，所有新向Play商店提交的应用都必须基于API Level 26（安卓8.0及以上）开发，同时，今年11月后，所有Play商店的存量应用也都要遵守这一规定，否则予以下架。谷歌此举首先是保证良好的兼容性，同时，API等级越高，也可以同步谷歌在安全性、隐私性、内存优化、电池优化的最新改善。

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