没买App却收到天价账单，一招教你快速退款

本文来自爱范儿

每个月总有那么些工资，莫名其妙就消失了。穷的原因有很多，但对于苹果用户来说，一定有一条是：忘了取消已经不需要的订阅 app 又被扣钱了！或者是，明明只想用一个月的，居然不小心续订了！

别着急，AppSo 这里有一颗后悔药请收好——如果续订已经产生，用户依然有途径向苹果申请退款。但退款是否成功，要看具体的情况到底是怎样的。

下面我们来看具体的解决方案。最快的办法——给苹果打电话！记住这个万能的号码，400 666 8800！

拨通电话后，按照语音指引选择普通话、应用商店购买和账单问题，将会有一位苹果客服接听帮助用户解决问题。这个时候，客户会告诉你，他会尽量帮助解决问题，但处理结果是否是成功退款还需要和开发商部门沟通。

然后，客服小姐姐会让你等一首歌的时间。听完一首英文后，小姐姐就会回来告诉你这笔退款到底是否成功。AppSo 猜测苹果内部与开发商应该会有一套机制，判定用户的购买行为是否能够退款。

这里需要提示的是，退款时，客服除了会要求提供姓名、Apple ID、电话等基本信息外，还会要求用户告知需要退款的‘订单号’。如何查找订单号呢？具体流程如下：

设置——iTunes Store 与 App Store——查看 Apple ID——购买历史记录

在这里可以查询到最近 90 天的购买记录，找到需要退款的那笔购买记录，右上的 M 开头的数字就是客服需要的订单编号。

▲ 如何查看 AppStore 消费订单号

AppSo 用续订的优酷会员做了一次实验，这次试验的目的是，看看续订产生的费用到底能不能成功退款？结果，听完英文之后，客服小姐姐告诉我不能退款。

虽然这次失败了，但毕竟 AppSo 是来‘碰瓷’的嘛。这样的结果也不意外，但操作办法还是可取的。据 AppSo 同事介绍，他曾经买一个游戏，首月 6 块，然后第二个月开始每月 60。愤怒的她向苹果‘告状’后得到了妥善的解决。

因此，我们可以大致推断，正常的续订很大程度上是不能给予退款的。但如果开发商未将扣款条例向用户说明的话，苹果会经过一定的机制来做出公正的判定，‘坑蒙拐骗’的情况苹果还是会给用户一个满意的答案的。

不过，AppSo 要提醒大家，现在‘低价续订’是开发商们常用的促销手段。以爱奇艺定价为例，连续订阅的价格会比单独购买一个月要便宜，新用户续订还会享受首月优惠。不过请看清楚，如果不需要续订的话，一定要取消勾选‘续订’。

▲ 爱奇艺订阅价格对比

否则如果因为自己没有仔细查看条款而造成不必要的扣款，可就不值当了。

最后，AppSo 建议大家经常查看自己的 AppStore 订阅记录，如果有不需要的订阅软件，记得及时取消续订。具体的操作办法如下：

设置——iTunes Store 与 App Store——查看 Apple ID——订阅——选择不再需要的 app——取消订阅

借用理财专家们常说的一句话来作为这篇文章的结尾吧——你花的每一分钱，都在为你想要的世界投票。所以哦，就算是 App Store 花的这些‘小钱’，也要好好管理哦。