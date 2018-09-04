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上市在即 谷歌Pixel 3/3 XL通过台湾NCC认证

上市在即 谷歌Pixel 3/3 XL通过台湾NCC认证
2018年09月04日 07:36 IT之家
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　　多家外媒消息显示，谷歌将在今年10月9日发布新款旗舰手机Pixel 3、Pixel 3 XL。发布在即，这款手机的FCC认证文件已经于日前公布。现在据台湾媒体手机王消息，这款手机又已经通过了台湾地区的NCC认证。

　　这意味着，Pixel 3、Pixel 3 XL很有可能会成为首款在台湾市场开售的谷歌Pixel系列产品。谷歌台湾行销副总经理此前也确认过，Pixel手机会在台湾地区上市。

　　认证信息明确标明了这两款手机的名称为Pixel 3、Pixel 3 XL，对应型号分别为G013A和G013C，这和此前FCC认证文件中的一致。此外，这两款手机支持台湾地区的全4G频段。

　　据此前曝光的消息，Pixel 3 XL将会采用6.7英寸“刘海”屏幕，搭载高通骁龙845处理器，配备4GB RAM，电池容量为3430mAh，后置1200万像素单摄像头。

　　Pixel 3则会采用18：9显示屏，尺寸为5.5英寸，分辨率为2160 x 1080。与较大的Pixel 3 XL不同，Pixel 3没有刘海，但保留了双800万像素自拍相机和立体声扬声器。该机将和Pixel 3 XL一样搭载骁龙845和4GB RAM，其电池容量为2915mAh。

谷歌NCC认证
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