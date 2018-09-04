华为P20新配色耀眼！首批升级EMUI9.0

华为于8月31日晚在IFA2018展上举行了新品发布会，除了全球首款基于7nm工艺制程的麒麟980芯片之外，华为还带来了今年热卖旗舰P20系列的四个全新配色方案，同时对外宣布华为P20将成为首批升级EMUI9.0（基于Android 9.0深度定制）的机型。

华为P20新配色

此次华为为P20系列手机推出的四个全新配色，官方定名为“极光闪蝶”、“珠光贝母”、“金棕色”和“雅黑色”，实现了自然美学和时尚元素完美结合。其中极光闪蝶、珠光贝母两款配色是今年华为主打的渐变配色，而金棕色、雅黑色两个配色则是真皮限量款。可以看出，华为希望通过更多的配色确立P系列主打时尚设计理念的产品定位。

华为P20新配色

华为P20搭载的是基于Android 8.1开发定制的EMUI8.1系统，在系统流畅度和易用性方面得到了用户的认可。而在Android 9.0发布之后，P20成为首批升级EMUI9.0的机型，为其增加了新的卖点。在同期举行的EMUI媒体沟通会上，华为消费者BG软件工程部总裁王成录介绍，EMUI9.0提出了并希望坚持EMUI“Enable a quality life”（质享生活）的理念，期望能给用户提供一个简化的、具备高度操作一致性且充满使用愉悦感的操作系统，帮助节约用户时间并合理使用手机，让手机真正成为我们幸福生活的助手。

华为消费者BG软件工程部总裁王成录

所以，用户可以在EMUI9.0上看到自然的视觉与音效的融入，设置项的精简，类似功能之间的一致性和未来版本之间相似功能继承的一致性设计，更符合人体工学的单手操作模式，以及持久流畅的性能带给用户更佳的操作体验和使用愉悦感。

EMUI9.0

EMUI9.0在用户交互、智能体验、基础性能均实现了大幅提升。以UX为例，结合山水倒影、冰雪森林效果设计，带来充满自然灵感的全新界面，与渐变配色相得益彰，凸显质感生活；设置项精简10%，操作交互更加便捷。智能体验方面更是持续进化，可以在多种生活应用场景下提升智慧化体验，比如可通过AR识别全球地标建筑与一千万种以上的名画，满足用户的好奇之心。

EMUI9.0

对于用户非常关注的性能，EMUI9.0在系统整体流畅度、APP启动速度显著提升，智能温控机制可以让机身温度控制更加出色，GPU Turbo原有的基础上扩大了游戏种类及场景上的覆盖范围，提供更为全面的游戏体验提升。此外，EMUI9.0在安全、数字健康等方面都实现了重大创新。

目前， EMUI9.0的升级工作已在海外和国内同步展开，在欧洲启动了Mate 10、Mate 10 Pro、P20、P20 Pro、荣耀10、荣耀V10和荣耀Play七款机型的beta招募；而国内早在8月28日就针对华为P20系列在内的九款机型启动了Android 9.0的内测招募。预计近期将向用户推送EMUI9.0的测试版本，可以看出众多华为老机型用户离正式升级EMUI9.0时间不会太久了。最新消息显示，华为P20系列四款新配色将于9月5日在上海MoCA艺术展中与大家见面，更多EMUI9.0的详细内容及P20的升级计划也将在上海的新品发布会上放出，引人期待。

EMUI9.0首批省级机型

另据了解，华为P20系列将于9月下旬开始，通过版本升级全面支持微信指纹支付。拥有“新配色方案+EMUI9.0升级+微信指纹支付”的华为P20，凭借时尚的外观设计、出众的拍照实力、最新的操作系统和极致的用户体验，有望引发新一轮的抢购潮。