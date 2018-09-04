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小米MIX 3真机再曝 屏占比极高/支持5G！

小米MIX 3真机再曝 屏占比极高/支持5G！
2018年09月04日 07:17 手机中国
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　　9月3日，小米联合创始人、总裁林斌在个人微博上公布了一张小米MIX 3的真机图，本来以为就是一张普通的曝光图，没想到有巨大彩蛋！配图文字是“再发张图，找亮点”，小编瞬间就看到了屏幕上的“5G+”字样，小米MIX 3居然是一款支持5G网络的手机，真的只能买买买了！

小米MIX 3真机小米MIX 3真机

　　除了支持5G网络以外，这款手机的屏占比也让我们惊讶不已。此前的那张高清曝光图很多人以为是渲染图，真机屏占比很难说。而林斌用真机图粉碎了谣言，小米MIX 3的真机边框就是这么窄！整机屏占比非常高，大幅超越了小米MIX 2S，让人十分心动。它的前置摄像头采用了滑盖隐藏设计，或将支持支付安全级别的3D人脸识别技术。

小米MIX 3真机小米MIX 3真机
小米MIX 3有望搭载骁龙855小米MIX 3有望搭载骁龙855

　　此外，小米MIX 3还有望搭载骁龙855处理器。此前高通宣布采用7nm制程的下一代移动平台即将来袭，并强调即将推出的旗舰移动平台将是一款系统级芯片（SoC），无疑就是即将面世的骁龙855了！此款SoC可与Qualcomm骁龙 X50 5G调制解调器搭配，从而实现5G网络功能。小米手机很快转发了这条微博，看样子是实锤了。

小米屏占比5G
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