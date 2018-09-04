IFA2018：除了天机Axon 9 Pro 中兴还展示了5G方案

新浪手机讯 9月4日上午消息，在本届柏林国际电子消费品展览会上（IFA2018），国产厂商中兴展示了新一代旗舰手机天机Axon 9 Pro以及5G终端方案。

此次参展IFA2018，中兴重点展示了其5G终端方案。据了解，中兴的这套5G方案能够应用于5G智能手机、5G平板、5G室内外路由器等一系列5G终端。

据中兴方面介绍，其5G终端方案拥有四大核心技术，分别是覆盖全球5G频段天线、优化谐波和互调、降低功耗提升散热效率以及提升密度器部件小型化。

中兴全球5G频段天线解决方案将支持从sub6G到毫米波频段的全覆盖，采用智能调谐以及波束赋形技术以提高不同频段天线的性能。同时，中兴正针对优化谐波和互调问题研究最优的解决方案。

而为了确保5G的功耗和散热，中兴通过AI算法学习用户习惯，在手机端自动检测、控制并进行优化处理。同时尝试不同散热材料、优化结构设计以及多处温度实时监控及时温控处理等手段，保证散热。

除此以外，中兴也在研究更小的元器件，保证天线有序排布在手机中。

据了解，中兴在5G核心技术每年投资30亿用于研发，并将在5G商用冲刺阶段持续投入。据中兴预计，到2019年下半年中兴5G商用终端将正式启用，不过具体时间还要等世界各地运营商的5G使用情况。

5G技术能够大幅提高传输速度，实现端到端的网络互联。另外5G还将满足超大带宽、超高容量、低能耗、超短时延等要求。

中兴Axon 9 Pro

除了5G技术，中兴在本次IFA展还发布了新一代旗舰手机中兴天机Axon 9 Pro，该机采用双面玻璃+“刘海屏”设计，搭载高通骁龙845处理器，配备1200万像素+2000万像素后置双摄，支持IP68级防尘防水，预计在9月正式上市。（苏航）