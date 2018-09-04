小米无线充电器通用版上手：只要69元的充电全能王

虽然售价只有 69 元，不过小米无线充电器在设计、功能上都没有缩水。

手机无线充电并不是一个多么新的特性，五六年前发布的部分诺基亚 Lumia 机型就已经支持了 Qi 无线充电标准。不过随着三星 Galaxy S/Note、iPhone 以及越来越多的国产手机加入无线充电功能，Qi 无线充电正在成为越来越多手机的标配功能。

在这个背景下，市场上 Qi 标准的无线充电器也迅速多了起来，进入 2018 年后，几乎所有的配件厂商都推出了自家的无线充电器。

今年 3 月底，在发布 MIX 2S 的同时，小米就发布了一款售价 99 元、可以为 MIX 2S 提供 7.5W 无线快充的无线充电器（如上图）。

近日，小米又发布了一款更加便宜的无线充电器——售价仅有 69 元的小米无线充电器（通用快充版），以下简称小米无线充电器。

小米无线充电器采用了常见的圆盘设计。顶部和手机接触的表面为附着力较强的橡胶材质，可以避免因为手机振动等原因导致手机在无线充电过程中发生移动，进而导致无法充电的问题。

壳体部分，小米无线充电器铝合金材质，边缘采用了 CNC 做了一圈亮面倒角。侧面可以看到一个 LED 指示灯，用于显示运行状态，正常无线充电时指示灯为常亮状态。

小米无线充电器的底部有一个环形橡胶圈，可以起到防滑作用。

小米无线充电器采用了 USB Type-C 接口，随机附送了一个 USB Type-C 数据线（Type-A 到 Type-C），不过没有附送充电头。

小米无线充电器兼容两种类型的充电头。

第一类是普通的 5V 2A（比如部分红米手机标配的充电头、小米插线板的 USB 口）、5V 2.4A（比如 iPad 标配的充电头）充电头，可以实现 5W 的无线充电。

不过如果你的手机支持无线快充，推荐大家配一个 QC2.0 或 QC3.0 协议的快充头，可以实现 7.5W（比如 iPhone 8/8 Plus/X，小米 MIX 2S）或 10W（比如三星 Galaxy S9/S9+/Note9）的无线快充。

这类充电头非常容易找到，目前市面上多数 9V 2A 或 9V 1.67A 规格的快充头走的都是 QC2.0 或 QC3.0 协议（魅族部分快充头是 PE 协议、坚果 R1 是 QC4+，这些产品不行），小米官方的 18W 快充头售价为 29 元。

另外，小米无线充电器不支持 5V 1A 的‘小水管’充电头，iPhone 用户注意一下。

小米表示，小米无线充电器的工作距离为 4 毫米，这意味着绝大多数保护套不会对无线充电造成干扰。

小米无线充电器还具备金属异物检测功能。当手机和无线充电器之间不小心夹了硬币等金属异物时，小米无线充电器会自动断电或者将金属异物的表面温度控制在安全范围内，避免因为充电时金属物发热带来的安全隐患。

小米无线充电器（通用快充版）已经于 9 月 3 日正式开售，价格为 69 元。

值得一提的是，相比起小米上一款 99 元的无线充电器，这款 69 元的高性价比无线充电器备货要充足不少。截止到发稿前，这款产品在小米官网依然可以直接下单。