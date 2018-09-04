疑似骁龙855现身Gb：多核跑分破万与苹果A11接近

IT之家9月4日消息 根据IT之家的爆料，骁龙855将是高通明年上半年的旗舰移动平台，采用了7nm工艺，并且首次将内置一个专用的神经处理单元（NPU）。

在geekbench数据库中，一款并未注明型号的高通骁龙产品跑分曝光，Geekbench列表没有给我们芯片组的名称，只有它的代号“msmnile”。

它采用了6GB内存，运行Android 9 Pie。其10，469的多核跑分结果与Apple的A11 Bionic SoC相近。在单核心得分方面，其仍然无法与苹果A11的约4，300分相媲美，但它的3697分表现也不俗。但苹果即将发布的A12肯定不会坐以待毙。

还有一个可能，“msmnile”根本不是用于智能手机的芯片，而是高通为Windows设备准备的处理器。毕竟搭载了骁龙芯片的ARM Windows设备已经陆续开卖上市。

骁龙855将于今年第四季度正式投入大规模量产，由台积电代工。按照惯例的话，明年初三星发布的S10手机或将首发骁龙855，而国内小米抢首发的可能性比较大一些，但之前联想表示将推全球首款骁龙855手机。

NPU可以理解为是一个专门的AI硬件处理单元，通过嵌入式神经网络运算，能够更高效的处理和储存数据，擅长图像、视频等的数据处理，而且还有助于机器学习。

据爆料，高通公司将于12月在年度技术峰会推出骁龙855。