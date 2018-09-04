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市面上手机的高屏占怎么算？通过研究发现了些秘密

市面上手机的高屏占怎么算？通过研究发现了些秘密
2018年09月04日 07:43 新浪科技综合
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　　本文来自太平洋电脑网

　　全面屏手机的普及，可以说迅雷不及掩耳，并且随着升降式前置摄像头结构以及COF封装的柔性OLED的出现，屏占比越来越高，还突破了93%。很多厂商都以达到90%屏占比为一个分水岭，可是大家通过肉眼可以发现，不少手机边框厚度似乎接近，但是却有蛮大的屏占比数据的差别，这里面到底有什么算法上的不同吗？

　　左边是坚果R1，右边是魅族16th，从视觉上来说其实大家都还有下巴、额头。我们从市面上主流的手机官网里面找到一些公开的屏占比数据，通过列表整理如下：

　　可以看出来，采用升降结构的手机，屏占比都很高了。而魅族16th、vivo X21这些非水滴屏的手机也有超过90%的屏占比，这是真的吗？

　　实际上，目前厂商们都极少公布自己屏占比是怎么算出来的。市面上通常的计算方法：

　　第一种是（显示面积÷屏幕面版，不包含手机边框）

　　第二种是（显示面积÷整台手机除去按钮突出来的投影面积）

　　显然，第二种可能会有点吃亏，但是挺实诚的，大概也只有老罗的坚果R1会这么算了。

　　我们不妨来验证一下，通过严谨的垂直拍摄，可以得出一台真机的正面图。然后我们通过这个图像，在PS里面通过不同区域的选取，来计算他们的像素数值。用第一种的算法来算OPPO Find X，确实能达到接近92%，当然，这个精度依赖于你的相机的分辨率，另外就是看看你还算不算那个2.5D的弧度屏边缘。

　　可以判断出，那些采用非升降结构，也非水滴屏，但有接近90%屏占比的全面屏手机，几乎都是采用第一种算法，否则应该会跟坚果R1（85%甚至以下屏占比）差不多的水平，那样就很难有宣传上的效果。

　　其实算法上并没有对错，通过这个对比，只是希望厂商有统一的标准。因为对于消费者来说，更加希望标准统一，选购的时候可以更科学地参考。以目前来看，采用第一种算法的厂商居多，不妨厂商们也达成这样的共识，一起推动全面屏手机屏占比的攀升，相信不久的将来，100%屏占比的手机会很快出现。

高屏占算法
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