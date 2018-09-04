余承东大爆料 华为Mate 20迎来多项突破

8月31号晚，华为在IFA2018上正式发布新一代旗舰芯片——麒麟980。这颗拥有多项世界第一的处理器，被媒体冠以“地表最强芯”称号。作为华为消费者业务CEO的余承东，近几天也在趁热宣传麒麟980。昨天下午，余承东发表微博大方透露，华为Mate 20系列将搭载麒麟980，且还将有很多新的突破。

余承东爆料华为Mate 20系列

余承东微博原文如下：自己做核心芯片，是一条艰辛之路。一路走过来，很不容易！感谢芯片及产品团队持之以恒的努力！Mate 20系列不仅有麒麟980加持，还将有多项突破和提升！下个月16日伦敦见！”从“Mate 20系列”的字眼不难发现，将在10月16日伦敦发布会上登台的不止一款手机，除了Mate 20外，或许还有Mate 20 Pro和一款保时捷设计版机型。

华为Mate 20 Pro渲染图

华为Mate 20 Pro真机

麒麟980是全球首款商用的7nm工艺处理器，并全球首发Cortex-A76架构CPU和Mali-G76 GPU，搭载世界首枚双NPU，在全球率先支持LTE Cat.21。华为Mate 20系列将是麒麟980的全球首发产品，届时该系列机型的性能和拍照等方面都将得到质的飞跃。