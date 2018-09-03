6.1英寸“廉价版”LCD iPhone命名曝光：iPhone XC

IT之家9月3日消息 在iPhone XS命名“确认”之后，现在，6.1英寸的“廉价版”iPhone命名也曝光了——iPhone XC。

日前在网上传出了6.1英寸新iPhone的消息，称其命名为iPhone XC，并且拥有多种配色，包括拥有红蓝白等多种配色，产品定位上似乎有点iPhone 5C的影子在里面。

配图仅供参考▲目前无法确认上述消息的真实性。

根据IT之家的爆料，苹果计划在今年9月份（9月12日）推出三款新款iPhone。三种型号都将继续采用Face ID，其中两种将是带有AMOLED屏幕的高级版本（5.8英寸iPhone XS、6.5英寸iPhone XS Plus），Apple Pencil也将作为选项提供。

自7月下旬以来，已经有制造商开始组装两个带AMOLED屏幕的高端型号，而LCD版组装定于9月中旬。预计三种型号的新iPhone将按照之前计划的9月和10月发货。

6.1英寸的LCD版本iPhone，它将配备面部识别，双卡功能，以及比其前身iPhone 8更大的屏幕，由于升级，该型号的成本已接近iPhone 8 Plus的成本。

此外，6.1英寸的LCD版本iPhone还将是苹果今年的主打产品，其产量份额约为50%，估计该LCD版本的起始价格约为699~749美元。

5.8英寸的iPhone将成为iPhone X的后续产品，但起价低至899~949美元。6.5英寸AMOLED版本将针对高端市场，具有超大屏幕和双卡服务，但双卡功能预计仅在某些地区可用。

6.5英寸AMOLED版本起始价格可能与iPhone X相同，价格为999美元。