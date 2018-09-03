全面屏时代的数字大战 屏占比计算以何为准

在智能手机从大屏时代进入全面屏时代后，屏占比的提升就成为了手机厂商打造产品的重点。在“异形全面屏元年”，各大厂商相继推出自家的全面屏设计方案，以图将屏占比提升到尽可能接近100%，以提升屏幕冲击力、未来般设计感和总体协调性。就像当年的“大屏”风潮一样，高屏占比机型同样获得了用户的青睐。无论是“全面屏元年”常见的18：9比例全面屏机型还是今年的各种异形全面屏设计方案，都获得了市场和用户的认可。

全面屏机型的火热对手机市场产生了巨大的影响。对厂家来说，全面屏设计作为打破“同质化”的差异性竞争力，对内部元件分布、屏幕材料、屏幕封装工艺、天线布局等都有很大的影响。屏占比提升的同时，生产成本也会水涨船高，这点在今年的异形全面屏机型上尤其明显。这些新增的生产成本，厂商和供应链会承担一部分，用户也会承担一部分。

对于喜爱高屏占比机型的用户来讲，由于各大厂商的全面屏设计方案、屏占比计算方法和产品最终屏占比都都较大的不同，在实际购机的过程中，他们往往只能够以官方数据作为参考。由于各大手机厂商缺乏统一的屏占比计算标准，在不同的计算标准之下算出的结果难免有误差，官方屏占比数据用来进行横向对比并不合适（还有很多机型不提供官方屏占比数据），消费者的购买行为势必受到影响。

这对厂家来讲意味着技术水平的进一步提升和成本控制手段的进一步优化，同时也要求业界明确屏占比的计算方法，使得屏占比数据更加精确、更加有据可查，这样才能够帮助用户选好最适合自己的全面屏机型。

首先明确下屏占比计算公式中的分子分母

目前网上主流的屏占比计算方式一共有两种，上图方法1是“显示元器件面积/玻璃面板面积”，方法2是“显示元器件面积/手机投影面积”，这两种计算方式都需要通过Adobe Photoshop进行抠图，确认出分母和分子的面积，进而得出结果。由于机身侧边和按键的客观存在，后者的屏占比计算结果小于前者是必然的。

相对于“显示元器件面积/手机投影面积”的方式，我们更加倾向于“显示元器件面积/玻璃面板面积”，原因有三：首先，机身侧边由于元件分布、屏幕封装技术、通讯流畅度和机身设计协调性的方面的原因，很多情况下并不适合收窄。再者，随着曲面屏和柔性屏技术的发展，未来手机的侧边按键可能从实体按键变为虚拟按键，伴随着手机逐渐变薄，这一趋势会越发明显。最后，对于戴手机套的用户来讲，保护手机的措施反而降低设备屏占比的结论未免有点牵强。

我们期待行业内能够出现统一且更具可实施性的屏占比计算标准，为消费者提供更好的购买参考。我们也期待厂商在设计产品的时候，在提升屏占比的同时能够做到技术、美学与感官层面的最佳平衡，为用户提供更好的外观设计与显示解决方案。我个人认为这在当下或许还受技术层面的限制，但在未来会有很大的成长空间。