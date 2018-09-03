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谷歌Pixel3 XL又被曝光 这次是在网约车上

谷歌Pixel3 XL又被曝光 这次是在网约车上
2018年09月03日 08:05 手机中国
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　　谷歌Pixel 3 XL和Pixel 3可以说是近些年来谷歌保密措施最差的手机了。目前我们已经看到了太多的手机泄露照片甚至是视频。对此，我们不免恶意的猜测，如果谷歌在10月9日公布这两款手机的时候，它们还会带来什么样的惊喜。

图片来自网络图片来自网络

　　近日，外媒报道称，一位Lyft司机在他的汽车后排发现乘客使用一款与Google Pixel 3 XL极为相似的手机，它带有一个透明的保护盖，与谍照泄露的一样，Pixel 3 XL有刘海屏、后置指纹以及单个主摄像头。

　　根据目前泄露的配置参数来看，Pixel 3 XL的屏幕尺寸为6.2英寸或更大，而较小的Pixel 3屏幕尺寸为5.5英寸。除了屏幕之外，它们大部分的功能都是相似的，比如高通Snapdragon 845处理器，4GB内存，比较出色的相机，开机即用的Android 9 Pie等功能。

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　　Pixel 3和Pixel 3 XL将在发布之后上市销售，与Pixel 2系列一样，即采用全网通，能够与所有主要的美国运营商兼容。售价方面5.5英寸Pixel 3起价为可能为649美元，Pixel 3 XL售价可能为749美元。

谷歌摄像头
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