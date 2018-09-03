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索尼Xperia XZ3在欧洲开启预订：799欧元

索尼Xperia XZ3在欧洲开启预订：799欧元
2018年09月03日 07:57 快科技2018
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　　在8月30日的柏林IFA国际消费电子展上，索尼举办了新品发布会，正式发布了旗舰Xperia XZ3，搭载高通骁龙845芯片，售价899.99美元（约6100元）。

　　现在，该机在德国亚马逊平台上架，售价799欧元（约6300元），赠送64GB micro SD卡，目前已经开启预购，将于10月5日开始发货，提供黑色、银色、白色、森林绿、波尔多红。

　　如此看来，索尼如果在国内推出XZ3的话，售价或许不会低于6000元。

　　和上一代Xperia XZ2相比，索尼Xperia XZ3最大的变化是屏幕升级至6英寸18：9 OLED全面屏（Xperia XZ2屏幕尺寸为5.7英寸），分辨率为2880×1440，是索尼旗下首款采用OLED屏的旗舰手机。

　　官方介绍，索尼Xperia XZ3搭载了自家的Bravia图像处理技术，它拥有宽广的色域表现，使颜色达到其适当的饱和度而不偏色，带来丰富的色彩层次。

　　背部配备单摄像头，支持背部指纹识别，整体设计与上一代Xperia XZ2区别不大。

　　具体规格方面，索尼Xperia XZ3搭载高通骁龙845芯片，配备4GB内存+64GB存储，支持最高512GB存储卡扩展，电池容量为3300mAh，支持无线充电，运行全新的Android 9 Pie系统，支持IP68级防尘防水。

　　此外，索尼Xperia XZ3配备1900万像素主摄像头光圈为F/1.8，支持4K HDR视频录制、960帧超慢动作视频拍摄，前置镜头为1300万像素，支持美颜。

索尼Xperia预订
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