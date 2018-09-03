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之前说好的Pixel Watch手表 也许已经被Google抛弃了

之前说好的Pixel Watch手表 也许已经被Google抛弃了
2018年09月03日 07:54 新浪科技综合
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　　本文来自爱范儿

　　智能手表的生意不好做，Google 显然是知道这一点的。

　　前几个月里，包括爆料者 Even Blass 和 Winfuture 的消息都指出，Google 会在今年秋季发布至少三款以 Pixel 为品牌的智能手表，届时会搭载高通新发布的可穿戴设备芯片。

　　不过计划赶不上变化，根据 Tom’s Guide 报道称，Google 已经向他们确认，今年并没有发布智能手表的计划。

　　这个消息来源是 Google 负责 Wear OS 系统的首席工程师 Miles Barr，他在接受采访时透露：‘我想我们还没有打算去做一个可以真正面向大众的智能手表。’

　　‘Google 希望专注于和第三方品牌在可穿戴设备领域的合作。’Barr 是这样说的。此后 Google 的公关代表也证实了这一消息，公司不会在今年发布智能手表的产品。

　　考虑到此前爆料源也有着较高的可信度，我们猜测这款产品应该是有成品了，所以有延期发布的可能性，当然也不排除是被 Google 直接取消了。

　　在 8 月底，Google 已经在 IFA 大会上发布了第三版的 Wear OS 系统，并将更新重点放在了通知界面、Google Assistant 语音助手以及健身功能上。

　　在以前，单个通知信息往往会占据整个表盘的屏幕，而现在一屏则可以显示更多的信息，方便用户快速浏览，另外 Google Assistant 也会根据用户所在位置和时间主动列出对应的日历活动、通勤和天气预报等信息。

▲图片来自：Casio▲图片来自：Casio

　　伴随着新版 Wear OS 系统的更新，不少第三方品牌也推出了新款智能手表设备。比如卡西欧就更新了 Pro Trek 系列的产品，它主要是面向登山等户外运动的用户而准备的，所以还额外添加了像是高度计、气压以及地图显示等功能，但底层还是使用的 Wear OS 系统。

▲图片来自：Fossil▲图片来自：Fossil

　　还有一个是归属于时尚腕表集团 Fossil 品牌下的 Skagen 系列，这基本就是个主打极简北欧风设计的产品，但也加入了诸如心率监测、NFC 和 GPS 导航等实用功能。

　　在 Google 看来，不做智能手表的最大原因，是现阶段还很难拿出一款能覆盖到所有用户群的产品——从刚才的产品中我们也能看到，各个设备都有明确的目标人群，所以设计和功能上都非常有针对性，但如果将目标人群扩展至大众层面，你很难将智能手表认定是一个和智能手机一样实用的设备平台。

　　作为例子，苹果就曾试图将 Apple Watch 包装成时尚设备，以便拓宽销售人群，但这条路已经被证明走不通了，之后 Apple Watch 也转向专注于那些喜爱运动健身的用户。

　　所以，智能手表发展到现在，那些还在更新产品的品牌有很大一部分是那些做传统手表发家的，为了让智能手表更容易得被人接受，它们并没有舍弃过去的设计，只是加入了更符合现代需求的功能，但这可和‘智能’沾不上边。

▲ 图片来自：WorldWide News▲ 图片来自：WorldWide News

　　按照 Barr 的理解，如果 Google 真的要做一款手表，但依旧会把重心放在 Google Assistant 语音助手，并将 AI 人工智能更好地整合进去，‘这是 Google 的强项，’他是这么理解的。

　　还有一个是硬件层面的问题。虽然 Wear OS 的手表产品仍在不断推出，但事实上它们搭载的仍然是 2016 年发布的高通 Wear 2100 芯片（最新版还要等到 9 月中旬才会发布），和苹果自研的 S 系列芯片相比，Google 这边的产品显然在性能和功耗上都落后不少。

　　没有合适的硬件，Wear OS 也很难获得主流厂商的认可。根据调研公司 Counterpoint Research 发布的报告来看，在今年二季度，苹果的 Apple Watch 已经占到了全球智能手表销量的 41%，剩下的则是 Fitbit、Fossil、华米科技的 AMAZFIT 还有三星，这其中真正在使用 Wear OS 系统的产品并没有多少，比如三星就选择发展自家的 Tizen OS。

　　对于规模较小的公司比如 Fitbit 和 Fossil 来说，没有太多巨头也意味着自己的产品能够获得更大的曝光度，对他们而言，智能手表依然是一个值得投入的生意。但如果未来 Google 正式拿出了自己的可穿戴设备，加上 Apple Watch 的竞争，这些小厂商还能否活得下去，依旧是个未知数。

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