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华为Mate 20外观坐实 双曲面屏+矩阵三摄

华为Mate 20外观坐实 双曲面屏+矩阵三摄
2018年09月03日 07:41 新浪科技综合
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　　本文来自IT168

　　华为已经在IFA展会上正式发布了麒麟980，而这颗芯片的首发机型也如预料的那样，正是Mate 20系列，将于10月16日在伦敦正式亮相。

　　此前有着不少关于Mate 20的谍照曝光，其外形最大的特色便是后置三摄的设计：三颗摄像头与闪光灯规矩地排列，呈现一个2x2的矩阵，被网友戏称为“四饼”，令人哭笑不得，在真实性方面饱受质疑。

　　但根据知名媒体人Roland的爆料，其在华为用于展示麒麟980的开发板上发现了一款“L”型三摄模组，排列与此前Mate 20的谍照一致，直接证实“矩阵三摄”并非空穴来风，这有极大的可能就是Mate 20的最终设计。

　　与此同时，一组Mate 20的高清渲染图也在网络传开，显示Mate 20正面采用双曲面屏设计，背部是大弧度的3D玻璃背板，“矩阵三摄”+圆形的指纹识别，或许还将提供屏下指纹或者3D结构光版，背部直接取消了指纹识别开孔。

　　配置方面，Mate 20系列首发麒麟980已经是板上钉钉，传言将配备6.3英寸AMOLED显示屏，分辨率为2244×1080，6GB+128GB存储组合，电池升级至4200mAh，支持无线充电，运行EMUI 9.0系统，基于Android P打造。

　　至于排列较为奇特的三摄，不出意外将继承P20 Pro的三摄组合，即4000万像素+2000万像素+800万像素，由于ISP以及算放的升级，其成像效果有望再次突破。

华为矩阵三摄
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