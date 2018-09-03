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摩托罗拉两款新机发布 系统更新是亮点

摩托罗拉两款新机发布 系统更新是亮点
2018年09月03日 07:14 手机中国
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　　似乎从今年开始，摩托罗拉的产品节奏逐渐加快，除了早些时候与我们见面的机型外，近日又有新品发布——Motorola One与Motorola One Power。

（图片来源于网络）（图片来源于网络）

　　从命名可以看出，这两款产品均为摩托罗拉最新的产品线，同时也都隶属于Android One系列，其最大的特点便是承诺2次Android大版本更新。众所周知，Android阵营并非像iOS那样统一，碎片化、定制版本众多、机型广等特点令Android大版本无法在第一时间适配所有机型，而Android One系列便是规避这些问题的最好解答。

　　从目前了解到的信息来看，Motorola One搭载了5.9英寸分辨率为1520x720的异形屏幕，硬件方面则配备了高通骁龙625处理器，4GB内存及后置1300万像素双摄，电池应为3000mAh。而Motorola One Power的屏幕为6.2英寸、2246x1080分辨率，处理器为高通骁龙636，5000mAh大容量电池。

　　虽然不知这两款产品的具体定价，不过从配置来看应该还是定位于中低端，考虑到摩托罗拉的品牌加持，希望最终售价不要令我们太失望。

摩托罗拉大电池
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