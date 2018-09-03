揭秘苹果发布会邀请函 新品居然这么多？

一直以来，苹果的发布会邀请函都颇有意思，往往当次发布的新品或重要信息都蕴含其中，因此每年各媒体对其的解读也是一大看点。而今年，这些猜想或许比以往更有意思。

事实上，在邀请函出现当天，便有无数网友惊奇的发现邀请函中的金色圆环与国内的电磁炉极度相似，甚至有好事者将二者拼凑在一起，其重合度高到令人发指，也让部分吃瓜群众纷纷表示“苹果终于要进军厨具行业了”。

但结果真的是这样么？小编敢用自己的项上人头做担保，苹果绝没有这样的想法！唔。。。。即便有也肯定不是电磁炉：）毕竟作为世界上最会卖设计的公司之一，发布会邀请函怎能如此轻佻，其中蕴含的奥秘肯定非同小可。按照往年的经验，9月发布会是iPhone的主场，因此这个金色的圆环若是揭示了新款iPhone的重要信息也不是没有可能。

有意思的是，就在苹果发布会邀请函公布的当天，有外媒通过某些渠道获取了所谓的官方营销信息，其中一张疑似新款iPhone的配图引起了小编的注意。从图中来看，两款机型都有着与iPhone X相同的设计，虽然顶部没有明显的“刘海儿”，不过或许藏在壁纸的黑色部分当中也说不定，毕竟苹果嘛，一个ID卖四代产品也不是没有过。

外媒曝光iPhone XS/XS Plus官方宣传图

一大一小两款新iPhone印证了传言中配备5.8英寸与6.5英寸屏幕的iPhone XS，而边框则是我们从未见过的金色。单就这个信息来说，可信程度极高。其一是因为苹果“前科累累”，无论是iPhone 6s/6s Plus的玫瑰金，还是iPhone 7/7 Plus的亮黑色，首发加入新颜色便可为同样的外观设计续一年这种做法已出现过好几次，更别提所谓“土豪金”的流行，正是iPhone 5s立的功。

而第二个原因则比较主观，讲道理这图非常有苹果的感觉，无论是边框纵深至黑色背景，还是利用壁纸玩得视觉效果，其完成度远超一般的自制曝光图，而图中的金色边框也是我们之前未曾见过的调色，与目前市面上常见的金色有所不同，更贴近“摩卡金”多一些。当然我们也有理由相信，苹果带来的颜色肯定更有效果（即便丑也肯定抢破头）毕竟不买新颜色谁知道你换iPhone了呢：）

疑似三款新iPhone真机曝光图

从目前已知信息来看，iPhone XS及iPhone XS Plus（暂定）除了屏幕大小的区别外，其他功能基本保持一致，当然屏幕的分辨率肯定也有差。不过传闻中苹果还将发布一款屏幕材质为LCD的6.1英寸iPhone，其产品定位会替代目前iPhone数字系列，即去年发布的iPhone 8/8 Plus。当然，这跟邀请函上的信息基本没啥关联。。。

那么，对于邀请函的猜测到此为止了么？

太天真了同学们，如果如此简单就解读了苹果一年中最重要的发布会邀请函，那都对不起全球媒体的头脑风暴。事实上在不久之前，有外媒在欧亚经济委员会最近提交的文件中发现了Apple Watch Series 4的踪影，而其数据库中确有6个Apple Watch新型号标识符，并被标注为随Watch OS 5一起发布。

众所周知，Watch OS 5与iOS 12一齐历经了数月测试，不少数码爱好者/用户都已通过beta版有所体验，因此今年苹果秋季发布会上来块新表搭配Watch OS 5绝对是顺理成章。结合发布会邀请函上的金色圆环及过往的曝光信息来看，最新的Apple Watch Series 4应该会有类似“全面屏”的设计，其边框尺寸将大幅缩小，视觉上变得更为轻薄统一。

网传Apple Watch Series 4渲染图

从图中来看，新款Apple Watch的外壳同样为金色，呈现出来的光泽与效果和目前市面上的配色均有所不同，看渲染图的光泽及质感，材质为不锈钢的可能性很大。这也从侧面印证了苹果新款iPhone为金色的真实性，毕竟iPhone X的边框就是不锈钢，有个与表同样的配色也是极有可能的事情。

新旧42mm表盘可视面积对比

另一方面，缩小屏幕边框尺寸后，可视面积增大不少，图中所展示的圆形表盘较以往显示区域更大，在黑色背景的衬托下几乎可以达到“视觉无边框”的效果。就这点而言，其与发布会邀请函上的金色圆环几乎是完美呼应。

猜测到这里应该就结束了吧？

非也非也，小编的脑洞一开便停不下来，这个圆环看着其实也有点儿像天国的Home键呢~

外媒曝光取消Home键的“全面屏”iPad Pro

为何这么说？你细想想看，如若6.1英寸屏幕的新款iPhone真的取代了iPhone 8/8 Plus这条数字系列产品线，那么在手机上我们就再也见不到实体Home键了。更何况有关新一代iPad Pro的传闻越来越多，目前来看其设计很有可能抛弃了Home键，这个由乔布斯亲自打造，却又恨之入骨的小圆钮，在今年或将迎来谢幕。

其实对于小编而言，发布会邀请函或许有着多种多样的意思，对这么一个简单图案的解读可以有千百种，但无论怎样，北京时间9月13日凌晨一点我们都将迎来答案。对于你们而言或许这只是一场3C/数码/科技/手机爱好者的狂欢，但对我来说这是从业以来第七场苹果发布会直播，是将第一手信息报道给各位的唯一途径，也是如同过生日般开心的一宿。

不多说了，想了解苹果2018秋季新品会的最全信息，9月13日来手机中国看报道吧。