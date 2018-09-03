2099元！荣耀8X价格曝光：处理器成关键

9月5日，荣耀将在西安举办新品发布会，正式发布新机荣耀8X、荣耀8X Max，后者甚至已经在华为官方商城开启预约，并披露了部分规格参数。

荣耀8X系列将采用所谓“珍珠屏”设计，也就是正面顶部只保留一颗前置摄像头的水滴屏，屏占比超过90%，其中荣耀8X Max的尺寸达7.12英寸，握感则相当于传统6.3寸机型。

另外，新机将采用3D曲面玻璃后盖、铝合金中框，全新英伦双纹理，双重光影，魅海蓝、幻夜黑、魅焰红三种配色，搭载完整高规格双扬声器、双功放结构，支持杜比全景声Dolby Atmos，以及德国莱茵TUV认证护眼、OTG反向充电。

今天，有网友曝光了一张在荣耀手机体验店里偷拍的谍照，赫然可以看到一张荣耀8X的“名片”，虽然配置看不清楚，但价格赫然可见为2099元。

由于缺乏更多配置信息，这个价格是否足够诱人还不好说，但是荣耀总裁赵明之前已经明确表示：“如果说荣耀8X Max用力太猛，那么荣耀8X用力更猛！不但一起踏过了90%屏占比的分水岭，还有更高的山峰等着我们。”

看这架势，荣耀8X的配置会更加给力，不但有超高屏占比，其他配置也会十分突出，最关键的一个是摄像头和拍照，另一个就是处理器了。

难道是麒麟710？或者是老旗舰麒麟970？如果是前者也能接受，而如果是后者就实在炸裂了。