6.5寸新iPhone视频泄露 也许发布会你看到就是它了？

新浪手机讯 9月3日上午消息，我们都知道北京时间9月13日凌晨1点，苹果将举办秋季发布会其中新iPhone将会是重头戏。

苹果发布会邀请函，北京时间9月13日凌晨1点新浪科技与你不见不散

此前网传2018秋季发布会中将会有三款新iPhone发布，分别是5.8英寸和6.5英寸搭载OLED屏幕的新iPhone（据说叫iPhone XS）以及LCD屏幕的6.1英寸新iPhone。

在苹果邀请函正式发布之际，外媒9to5mac号称自己独家拿到了未发布的新品图片，并且可以肯定的说就是使用OLED屏幕的新iPhone就叫“iPhone XS”，并曝光了一款亮金色边框的新iPhone图。

外媒9to5mac曝光的新iPhone

而这次9to5mac为我们带来了这图上两款产品的视频，从各个角度诠释了即将发布的两款新iPhone，中框采用古铜金色而背面的玻璃盖板也使用了类似粉金颜色，不过视频中没有出现传闻中的6.1寸LCD屏幕iPhone。

据9to5mac介绍这支视频很可能是iPhone XS系列的官宣视频。不过在发布会还未正式开始之前，仍有不确定性。

新浪科技将在9月转播本次苹果发布会，传说中的三款新iPhone，第三代手表，以及去掉home键的iPad Pro都会到来，欢迎关注@苹果汇，及@新浪科技 微博，我们会随时公布发布会消息。（瑞豪）