IFA2018总结：手机成功抢戏 技术创新回归理性

新浪科技 于泽发自柏林

前言： 世界电子领域在德国柏林迎来一场盛会——国际电子消费品展览会，简称IFA。与CES与MWC不同的是，IFA的更具“未知性”，MWC基本上只是移动设备厂商的专属，CES所表现出来的“方向性”更强一些，而IFA不仅有智能手机、穿戴设备、电视音频设备品牌参展，还有像电脑、智能家电领域的品牌一同现身。

今年的IFA华为、联想、三星等大厂都有不少新品和技术问世，在IFA即将落幕之际，我们一起来看看这次展会都有哪些看点。

手机篇：华为荣耀放大招

自从三星取消在IFA首发Note旗舰系列手机的“惯例”，手机产品在IFA的舞台上渐行渐远。不过今年的IFA上手机厂商表现还算给力。

麒麟980处理器发布

华为麒麟7nm制成工艺的980来了，中兴Axon 9 PRO来了，索尼Xperia XZ3来了，TCL 黑莓KEY2来了⋯⋯一直被界定为家电展的IFA成了手机厂商在苹果新iPhone发布前（9月13日）抢占舆论高地的前哨站⋯⋯

首先是华为，去年的970今年的980，华为延续了在IFA上发布芯片的节奏。与970相比今年的麒麟980明显看点更多，从参数上看，这颗芯片创造了多个行业第一。

麒麟980参数

世界首款7纳米制程SoC；世界首款采用Mali-G76 GPU图形处理器的芯片；世界首款Cortex-A76架构的芯片；世界首款支持Cat.21基带的芯片，最大下载速度可达1.4Gbps；世界首款双嵌入式神经网络处理器（NPU）的移动芯片；世界首款支持LPDDR4X内存的芯片；以及世界最好的WiFi传输速度支持（最高到1.7Gbps），全新升级自研的相机双ISP。

这么多的世界首款，不相信它很SKR都难，首款搭载麒麟980芯片的HUAWEI Mate 20系列将于10月发布。

华为980在参数上赚足了眼球，而荣耀则带来一款云里雾里的产品——荣耀Magic 2。官方称“接近100%”的全面屏。

荣耀发布会小彩蛋爆出Magic 2

在各种“全面屏”爆发的2018年，荣耀给这个有点审美疲劳的专业词语又赋予了新的“生机”，那就是接近100%”的全面屏。荣耀又称为魔法全面屏，不过发布会上只是简单描述了这款手机的形态，更多的细节和上市信息并未公布。荣耀Magic 2搭载麒麟980处理器，还支持40W超级快充。从发布会上看，这款手机采用了类似OPPO Find X的滑轨机械结构，但是和OPPO Find X又不太一样。

目前可以确定的是荣耀Magic 2会进行量产，定位科技发烧友、高端人士，包括喜欢这种设计的用户都可以用到。至于什么时间发布，什么时间量产，还是云里雾里⋯⋯

除了刷屏的华为和荣耀，索尼和中兴两位老牌厂商在柏林IFA国际消费电子展也发布了新旗舰。

中兴天机 Axon9 pro

中兴在“芯片”事件后，在IFA发布了“天机Axon9 Pro”手机，这是中兴旗下最新的旗舰手机新品。这款手机仍旧定位商务旗舰，铝合金中框和3D四曲玻璃后盖，配合7.9mm的机身厚度，握持感比较柔和。中兴Axon 9 Pro还采用了6.21英寸AMOLED屏幕，分辨率为FHD+，并支持HDR 10，搭骁龙845处理器，中兴天机Axon9 Pro将于9月在中国欧洲等地上市，海外售价649欧元，中国国内定价暂时未公布。

经历了“芯片”事件之后，中兴这次的发布低调了许多。

索尼XZ3 新品

索尼这家日本知名企业始终保持着在IFA发布新手机的记录，今年更是带来了旗舰产品。索尼在IFA 2018展会上正式发布了XZ3旗舰手机，设计和索尼XZ2类似，配置骁龙845，4GB内存，64GB存储。值得一提的是，Xperia XZ3也是索尼旗下首款采用OLED屏的旗舰。Xperia XZ3将于9月24日登陆美国市场，售价899.99美元（约合人民币6100元）

电脑篇：新品推送企业转型

说到电脑，联想算是IFA上的积极者，每年联想旗下的YOGA系列都会在IFA上发布新品，今年联想正式发布了ThinkPad X1 Extreme、YOGA C930、S730、Mirage AR 头盔升级版以及包括可调节电压的智能插座等数款智能家居新品，产品覆盖消费PC、智能家居、AR和平板等多领域产品。

联想Yoga C930

这次发布的新品中，最耀眼的就要属联想YOGA C930，过去铰链设计一直是YOGA系列的DNA，这次YOGA C930颠覆性的取消了铰链设计，转而将杜比音箱塞进了转轴里。这样大胆的创新其实也彰显着联想转型的思路。不再过多强调技术，而是逐渐向用户体验上转移。

与往年的机海战术相比，华硕只是推出了全新升级后的 Zenbook 新品。最大的特色，就是为屏幕套上了超窄边框，甚至14寸新机的体型比此前的13版本还要小巧。

一言不合就更新硬件的戴尔在IFA2018上再次出手，与以往动辄突破极限的旗舰产品不同，这一次戴尔在销量更广的消费、商用甚至电竞产品阵营中更新。戴尔带来的是全新的XPS和Inspiron二合一产品以及众多显示器和周边产品，与联想和华硕相比，戴尔在IFA上的发布更像是一个全家桶。

电视：技术创新回归理性

电视，是IFA上展出历史最为悠久的品类之一，电视历来是IFA上最能聚拢人气的产品，尤其是近年来4K、8K、OLED、量子点、HDR等技术的出现，让电视在IFA上的关注度持续得到提升。

SONY电视

不过与往年各家主打智能家居的概念不同，如今智能家居的概念也逐渐被厂商所忘记。目前很多设备已经实现了联网控制，但在自动运行上却还有很大差距。今年家电厂商更强调的是技术以及搭载AI后的体验。大屏化是IFA上电视产品一直延续的趋势之一，而为了突破屏幕和边框的限制，众多品牌展示了多款激光电视产品。

三星和LG依然是IFA上的两个巨头。在IFA2018期间，三星电子重点展示其新QLED 8K电视。LG电子也在IFA2018期间推出88英寸8K OLED电视。不过，与三星电子相比，LG电子在IFA2018期间更强调其嵌入式厨电，并面向欧洲推出了Signature Kitchen Suite品牌。

白电和厨电方面，也舍弃了颠覆使用习惯的玩法。无论中国品牌还是外国品牌，没有再盲目添加新功能的产品，企业的竞争从功能转换为产品品质、工艺的提升。

总结：

虽然还是无法和CES、MWC比较，但是和往年相比，今年的IFA电子展显然更有看头。最重要的原因就是手机厂商成功抢戏，家电为主导的盛会，这次刷屏的几乎都是手机产品。如果说过去的IFA缺少重磅产品，今年的华为980芯片和荣耀Magic 2则会让人们议论很久。

另外这次的新品技术创新更具理性贴近生活，很少看到有浮夸的产品，这也让IFA老牌展会更接地气。