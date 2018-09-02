iPhone X Plus真机曝光！这下巴肿么回事

苹果作为科技圈大佬，每年都会用一些新技术让我们吃惊不已。去年的iPhone X如此、据悉今年的大屏版iPhone亦是如此。距离苹果秋季新品发布会已经越来越近，今天有外媒曝光了据称是iPhone X Plus的真机，可以说是iPhone X的等比例放大版本，可是这个下巴是怎么回事？

从图片来看，左边是iPhone X右边的是采用了6.5英寸屏幕的iPhone X Plus。不知道大家有没有看到什么奇怪的地方，没错，这个下巴是怎么回事？曾经iPhone引以为豪的窄下巴居然也变成了这种宽下巴设计。冷静下来想了想，很可能是由于大屏iPhone X采用的是LCD面板，无法做到将下巴柔性弯曲藏起来。据悉这款大平版是中国特供，价格应该会便宜不少。

从此前曝光的消息来看，此次苹果将会一口气推出三款iPhone。知名苹果爆料师郭明錤表示，三款新机外观方面变化不大，都配备了最新的A12处理器、分别拥有5.8英寸和6.5英寸版本、预计将于9月上市。另一方面国人最关注的双卡功能可能仅会在部分国家和地区上线，方案为实体SIM+虚拟SIM，中国大陆应该是其中之一。