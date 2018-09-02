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华为Mate 20 Pro真机谍照疑泄露 后置三摄变正方形

华为Mate 20 Pro真机谍照疑泄露 后置三摄变正方形
2018年09月02日 08:15 游民星空
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　　8月31日晚间，华为在德国柏林电子消费展上正式发布了麒麟980处理器，并且官方宣布了华为Mate 20系列手机新品，将是世界上首款搭载麒麟980芯片的智能手机，将在10月16日于英国伦敦发布。

　　今天上午，推特爆料达人@slashleaks放出了一组疑似华为Mate 20 Pro的真机谍照，据悉，IFA上的华为工作人员手里拿到的这台手机被人给拍了下来，这款手机很有可能就是华为Mate 20 Pro。

　　有趣的一点是，谍照中的手机摄像头部分与外媒xda此前公布的Mate 20的外观渲染图一致，背面三颗摄像头和一颗闪光灯组成了正方形的形状，这种设计风格在所有手机当中独树一帜，极具辨识度。当然，最重要的徕卡标识也在摄像头部分印着。

　　由于手机被保护套层层包围，其他细节暂时无法分辨，不过从侧边的弧度来看，华为Mate 20 Pro有望搭载曲面屏。

　　华为Mate 20 Pro的配置已经不再是悬念，包括麒麟980、6.3英寸的AMOLED屏幕等。

　　麒麟980采用了台积电7nm工艺，配置Cortex-A76架构CPU与Mali-G76 GPU，工艺性能提升20%，能效提升40%，晶体管密度提升1.6倍，还内置了首款双核NPU，可实现每分钟图像识别4500张等。

华为mate20
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