很快，你就能在iPhone上看到苹果自己做的AR地图

随着 AR 技术的日益发展，苹果在这方面的投入也越来越多。就目前 iPhone 中自带的功能，我们能看到便有 Animoji 虚拟头像，iOS 12 中新的测距仪应用，和皮克斯共同研发的名为‘USDZ’的新格式，专门用来存储 AR 图像，至于大量基于 ARkit 开发的第三方应用和游戏更是不胜枚举。

近期又有迹象显示，苹果下一个要发力的目标可能就是 AR 地图。

▲图片来自：Engadget

根据 Thinknum 报道称，从 8 月 11 号开始，苹果官网的招聘页面中新增了一个名为‘AR 应用工程师’的岗位，而在此后的数个星期中，苹果总计发布了数十份和 ‘AR 应用’有关的招聘信息，除了技术人员外还有一些 UI 设计师之类的岗位。

恰好，苹果在 7 月份还专门为地图团队寻找产品架构师，在职位介绍中也明确提及了 AR 方面的发展目标。

还有另一个有趣的信息点，在苹果 6 月份招聘的‘iOS / macOS 工程师’中，也同样在附加要求中标注了需要‘熟悉地图和 CoreLocation 框架 API’，以及和 AR 有关的技术能力。

目前苹果地图的主要数据提供商依旧选择的是荷兰的 TomTom，而中国大陆内则是高德地图。但由于过去几年里苹果地图遭受到了不少争议，苹果也希望对地图进行一次‘重建’工作，这其中就包括了对地图数据的改进。

在 iOS 12 的 Beta 测试版中，我们已经能看到苹果为美国旧金山地区重建的地图界面，拥有更好的道路网络，地图上也能看到更多的草地和树木覆盖率，以及更精确的建筑形状和大小。而在秋季更新的 iOS 12 正式版中，苹果的新地图应该会覆盖到全美地区。

▲图片来自：The Verge

除了对地图数据的重建工作外，引入 AR 技术能力将会进一步增强苹果地图的竞争力，同时也有助于苹果未来自动驾驶汽车的导航系统开发。早在去年，美国专利商标局就公布了一项苹果的专利，大概就是用 AR 技术来提供地图导航服务。

这件事也不止是苹果在做，像 Google、百度等公司都已经在 AR 地图和导航领域有所布局。

另外在上周，苹果也证实已经收购了名为 Akonia Holographics 的初创公司，这家公司是做 AR 镜片的，也就是 AR 眼镜上的那两块显示屏，同时还拥有 200 多项与全息系统和材料相关的专利。

收购小型技术公司，而非直接收购已经商业化的成品一向是苹果的传统，这更像是一种技术储备，毕竟其中的大部分技术都会运用在数年后的苹果自己的硬件或软件产品之中，比如现在的 3D 结构光，部分技术就是源于 2013 年被收购的 PrimeSense 公司。

但不得不说，苹果在 AR 领域的发展路线已经越来越明确了。你会看到，苹果是先建立能够开发出 AR 内容的底层工具，再构筑软件生态，最后适时推出相关的硬件产品。

虽然库克曾多次在公开场合声称 AR 很重要，但他也曾表态，认为目前 AR 眼镜仍然无法以‘体面’的形式推向消费者。很显然，如今苹果已经走到了第二阶段，在没有专用硬件的前提下，苹果选择先加强 iPhone 对于 AR 技术的支持，而收购 Akonia Holographics 则是为第三步推出 AR 眼镜类产品而准备的。

目前，包括彭博社在内的媒体和多数分析师都已经确信，苹果会在 2020-2021 年左右推出一款 AR 眼镜类的设备，又或者是其它形态的 AR 类产品。届时不止是地图，像短信、视频等都会作为其中的配套服务，同时也会获得大量基于 ARkit 开发的潜在应用的支持。

▲图片来自：Mole Street

所以，回头再看苹果为地图团队设立的 AR 岗位，其实一点都不会让人感到意外。只不过两三年后，大部分人是否愿意佩戴一个类似 Google Glass 的东西，在商场内进行导航，玩玩 Pokemon Go，或是研究下宜家的家具搭配，这仍旧是个未知数。

苹果应该也知道，用户真正需要的是一个能彻底融入到日常生活中的产品，而不只是一个尝鲜的玩具。

但不管怎么说，那总比举起手机盯着屏幕要好不少。虽然我们已经习惯了低头看手机，但内心仍然隐隐觉得，若有一个更具未来感的新产品形态，那也真真是极好的。