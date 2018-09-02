本文来自TechWeb

据国外媒体报道，在8月最后一个交易日美国股市收盘时，苹果市值已接近1.1万亿美元，是同期特斯拉市值的21倍多。

苹果市值周五接近1.1万亿美元 相当于21个特斯拉

在周五美国股市收盘时，苹果股价为227.63美元，较前一交易日225.03美元的收盘价上涨了2.6美元，涨幅为1.16%。在盘中最高时，苹果股价还曾达到228.87美元，收盘价与盘中最高价双双创下新高。

而在刚刚过去的整个8月，美国股市一共有23个交易日，这其中13个交易日苹果股票的收盘价较前一交易日均有上涨。在7月最后一个交易日美国股市收盘时，苹果股价为190.29美元，8月最后一个交易日收盘时的227.63美元，较之是上涨了37.34美元，涨幅接近20%。

在股价上涨近20%之后，苹果市值在8月份也有明显增加，按周五收盘时的价格计算，苹果市值为10994.36亿美元，较7月最后一个交易日收盘时的9353.02亿美元增加了1641.34亿美元。

值得注意的是，在苹果有史以来最好第三财季财报的推动下，苹果市值在8月2日达到了10193.5亿美元，成为全球首家市值超过一万亿美元的科技公司。

而在达到一万亿美元之后，苹果市值却并未停下继续增加的脚步，在那之后到本周五，苹果市值是增加了801亿美元。

作为目前的全球市值第一大公司，苹果接近1.1万亿美元的市值，除了五大科技股中的亚马逊、谷歌母公司Alphabet和微软这三家公司，其他任何一家公司的市值，都不到苹果市值的一半，在电动汽车方面有很大进展的特斯拉，在周五收盘时的市值为514.61亿美元，同期苹果的市值是它的21.36倍。