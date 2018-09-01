IFA专访联想贾朝晖 用户为中心开启智慧联想转型之路

联想贾朝晖

新浪科技 于泽发自柏林

一年一段的IFA展会如期而至，联想在IFA开展前召开发布会，正式发布了ThinkPad X1 Extreme、YOGA C930、S730、Mirage AR 头盔升级版以及包括可调节电压的智能插座等数款智能家居新品，产品覆盖消费PC、智能家居、AR和平板等多领域产品。展示了联想多元化的产品策略和对于未来行业发展的布局。

联想新品发布会后，联想集团高级副总裁贾朝晖接受了新浪科技等媒体的采访，就“智慧联想”的战略布局、人工智能与智能家居等话题展开沟通。

以用户为中心新品带动转型

这次发布的新品中，最耀眼的的就要属联想YOGA C930，过去铰链设计一直是YOGA系列的DNA，这次YOGA C930颠覆性的取消了铰链设计，转而将杜比音箱塞进了转轴里。这样大胆的创新其实也彰显着联想转型的思路。

贾朝晖表示，YOGA在定位上是有一些调整，以前YOGA是代表一个产品形态，而从去年下半年开始，YOGA就代表专门为追求时尚生活的高端人群量身定制的产品和服务。比如形态上，不仅仅是代表360度旋转的产品形态，而是针对特定的用户群来做产品的设计，所以有360度旋转的产品，也有clam shell（贝壳式 非旋转）的产品设计，从而满足不同用于需求。

另外，联想方面看到了用户对电脑作为生产力工具之外的更多诉求，于是就在娱乐应用等层面进行了大量的研发和调整。YOGA C930，便是杜比实验室与联想合作推出的全球首款搭载杜比视界和杜比全景声音响系统的笔记本电脑，满足用户在视听方面的更多需求，希望给用户提供的不仅仅是有很强的参数的各种元器件的组合，而是能够针对用户的体验需求来做相应的产品设计。

“从用户出发”这也体现了“智慧联想”的新思想，把业务模式以产品为中心变成以用户为中心，打造用户+设备+云服务三位一体的发展模式，让用户决定最终谁是家庭的中心。从入口和中心的角度讲，联想希望根据用户的需求去量身定制用户的使用方案，这也是为什么在谈及智慧联想的时候，它首先是一个应用，这个应用会为用户打造量身定制的交互界面。

联想在去年的IFA上发布了一款AR头戴设备，它名为Lenovo Mirage，是联想与迪士尼合作的结果。使用前，用户需要将智能手机放入设备中，通过智能手机来驱动这款设备。可以说这款产品是联想打开AR市场的利器。

贾朝晖是亲身经历了联想Mirage上市和销售的人，也是联想三波战略的深层执行者。贾朝晖认为，Mirage这款产品是帮助联想在整个全球的增强现实市场，取得了非常成功的第一步，从市场份额来讲，在非常短的时间里就占到市场的首位，当然这个市场又分为商用和消费这两个市场，联想会分别针对商用市场和消费市场有不同的相对应的策略。针对消费市场，基本上还是要考虑怎么根据娱乐、教育、游戏这三方面的内容和服务的发展，来量身定做AR设备，这个是我们现在的业务策略。针对商用市场，当然是针对不同的垂直行业来做整体的方案，发展这块业务。

以开放的心态打造智能生态

一家企业，如果想在智能家居市场上长足发展，要逐渐把握一些关键点。首先要对于用户需求的把握和对用户长期的经营，联想希望有很多第三方的合作伙伴接入到联想的平台上，但另一方面联想也在不断推出SIoT的产品。

贾朝晖介绍说，联想的智能生态与其他厂商最大的不同在于，联想更注重强调“开放”，而不是一个封闭的平台，开放有助于让更多自主或是第三方平台的软硬件产品、智能设备与联想云服务的后台相互链接起来，建立设备的IoT管理体系，通过云平台的服务，为更精准的用户提供有所独特需求的设备以及更丰富的服务。

可以看到，联想的愿景是想打造一个智能物联的开放生态，共存共荣为目标，而不是孤军奋战。秉承这种理念，近一年的时间下智慧联想也取得了不小的进展。

贾朝晖介绍说，联想正式对外发布了面向智能物联设备的WiFi模组并形成了量产。合作伙伴得以免去对设备联网和互动所需要的模组功能、联网功能以及设备控制管理、开发的投入，更加专注于产品本身，这也会吸引更多伙伴加入。

在视频和游戏内容方面，电脑平台可以实时触达的1000多万用户，发展了200多万的视频和游戏方面的用户。另外，“智慧联想”软件也做了升级更新。

此外自有品牌和第三方合作伙伴提供的设备种类更为丰富。可以覆盖更多的用户生活、应用场景，与此同时，设备之间的互联互通也更为广泛。

总结：新时代下的自我革命

新的时代下，联想一方面也在进行着PC业务的突围，如发力实时在线与语音交互功能；另一方面借助PC设备的既有优势，联想也在布局智能家居，开展多元化的产品策略，推出了智能音箱、智能电视、Mirage AR等，并联合合作伙伴打造云端的AI技术和内容服务，以构建面向消费者的智能家居生态。

可以看出联想正在积极的进行战略转型，由一家PC厂商、硬件厂商转型为“用户+设备+云服务”三位一体业务模式。联想能否在智能家居领域再创PC时代的辉煌，还需要时间的检验。