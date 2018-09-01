Apple Glass要来了？苹果收购增强现实公司

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在今年苹果全球开发者大会（WWDC）上，苹果发布了iOS 12，新增了基于AR技术的“测量”应用。只需对准要测量的物体，选择起始点和结束点，便可知道物体的长度。

然而苹果想要让自己的AR技术更近一步，据路透社报道，苹果近期收购了一家研发AR眼镜的创业公司Akonia Holographics，虽然目前还不知道收购的具体细节，但是苹果已经确认了此次收购。

总部位于科罗拉多州的Akonia Holographics早期以研发全息数据存储为主，但后来一度宣告破产，2012年公司重新成立将研发重心转向增强现实（AR），开始为增强现实眼镜提供镜片组件。该组件采用了公司的HoloMirror技术，将全息影像画面与现实画面相叠加，从而达到AR效果。由于投射的是单一层次的全息影像，HoloMirror技术能够将影像投射在更小的镜片中。同时，采用了HoloMirror技术的镜片色彩更加饱和，画面视角更广，从而避免了因视角太小导致眼球大角度转动时图像消失的问题。从2012年公司创立至今，Akonia Holographics已经获得超过200项专利，并在2012年筹集了超过1160万美元的研发基金。

虽然目前还不清楚苹果收购Akonia Holographics花了多少钱以及具体什么时候收购了该公司，但是路透社援引消息人士的话称：“Akonia Holographics在过去六个月基本没什么动静”，表明苹果收购该公司时间应该在今年年初。

当然，在苹果确认此次收购时还坦言：“我们会不定期收购一些规模较小的公司，但是具体收购细节我们并不会公开讨论。”一般来说，苹果收购一些公司除了消灭潜在的竞争对手之外，更是想要获得公司的专利以防落入他手。

从iOS 11新增的ARKit到iOS 12自带AR软件，苹果在AR领域的研究愈发深入。其首席执行官蒂姆库克（Tim Cook）也经常在公开场合发表言论，称其“非常看好AR的未来”。