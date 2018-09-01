干掉有线耳机：高通发布全新aptX Adaptive

高通在IFA大会上发布了支持动态调节的下一代音频编解码器Qualcomm®aptX™Adaptive，集稳定性、顶级音质、可扩展性和低时延于一身，旨在为移动游戏、视频和音乐等时下最受欢迎且对音效要求颇高的应用带来出色的无线聆听体验。

据介绍，aptX Adaptive技术可以基于终端上所播放内容的类型，通过独特的技术自动调节提供最佳音质或低时延，同时还考虑到外部射频环境以支持稳健的连接。新版本的AptX被称为AptX自适应，它的关键特性是能够以可变比特率压缩音频。这意味着，如果你身处一个无线信号竞争激烈的环境中，你的手机将能够把你的音频压缩成更小的文件大小，这样你的耳机就更容易接收到你的音频。如果你在一个空房间里听音乐，AptX Adaptive可以让你的手机发送一个更高的比特率文件，这样你就可以获得更好的音频质量。

Qualcomm Technologies International， Ltd。语音与音乐业务高级副总裁兼总经理Anthony Murray表示：“通过在一系列广泛的音频源上实现媲美有线产品性能的音质，并向消费者提供他们所期待的沉浸式无线聆听体验，aptX Adaptive正在推动行业的发展。aptX Adaptive可以动态调节性能——以最佳方式提供出色的音质，借助这一全新产品，无论用户在玩游戏亦或听音乐，都无需进行任何操作。”

Qualcomm Technologies International， Ltd。产品市场总监Jonny McClintock表示：“目前市场上大多数的音频编解码器在本质上都是静态的、仅支持固定位速率，因此在颇具挑战的射频环境中可能导致无线连接问题。很多现有编解码器都是面向听音乐而设计的，不适合要求低时延的游戏和音频/视频等应用场景。aptX是真正助力改善蓝牙聆听音乐体验的首批技术之一，下一代消费者期望通过无线产品完全替代有线的产品，我们一直致力于为他们打造可以变革聆听体验的技术。”

高通公司表示，aptX Adaptive将可用于尚未发布的骁龙芯片组，很可能是骁龙855。面向头戴式耳机、耳麦和音箱等终端的aptX Adaptive解码器预计将于2018年9月起在Qualcomm®CSRA68100和Qualcomm®QCC5100系列蓝牙音频SoC中向客户提供。面向智能手机和平板电脑等终端的aptX Adaptive编码器版本预计将于2018年12月起在Android P上开始提供。

值得一提的是，iPhone不支持AptX，所以这次升级只会影响Android手机，Beats耳机也不使用AptX。

高通此前先后推出了媲美CD音质的aptX和对应高分辨率音频的aptX HD，另外还有保持低延迟的aptX low latency技术，而最新的aptX Adaptive相当于将三者统一了起来，看来手机上的3.5mm耳机孔被灭绝只是时间的问题。