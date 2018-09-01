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摩托罗拉One/One Power发布：外观像极苹果iPhone X

摩托罗拉One/One Power发布：外观像极苹果iPhone X
2018年09月01日 09:19 IT之家
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　　摩托罗拉在IFA上发布了摩托罗拉One和One Power新机，定位中端，外观与iPhone X极其相似。

▲摩托罗拉One▲摩托罗拉One

　　当然，这也并不是第一款跟苹果iPhone X看起来很像的手机，摩托罗拉One和One Power采用了刘海屏设计，底部的下巴有些宽，上面印有Motorola 字样。后置竖排双摄，摩托罗拉Logo和指纹识别融为一体，正面和背面均采用大猩猩2.5玻璃，对于一款中端机来说外观还是很不错的。 摩托罗拉One采用5.9英寸的屏幕，分辨率只有720p。

　　摩托罗拉One的一个关键卖点是它是Android One机型，简单地说，手机运行纯净的Android版本，并承诺三年的安全补丁，以及Android Q和R。

▲摩托罗拉One Power▲摩托罗拉One Power

　　摩托罗拉One Power有一个更大的6.2英寸1080p显示屏，背面改为金属材质，搭载的是骁龙636处理器，摩托罗拉One搭载的是骁龙625，两者均内置4GB+64GB存储组合，摩托罗拉One后置双1300万像素摄像头，前置800万像素摄像头，摩托罗拉One Power则后置1600万像素双摄，前置1200万自拍摄像头。但最重要的是，摩托罗拉One Power内置一块巨大的5000mAh电池，摩托罗拉One内置的是3000mAh电池。

　　摩托罗拉One将于10月开始在欧洲，拉丁美洲和亚洲上市，售价299欧元（约合人民币2369元）。One Power将于10月在印度上市，价格未公布。

▲对比iPhone X▲对比iPhone X
MotoPower
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