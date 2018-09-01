苹果确认极少数iPhone8主板存缺陷 符合条件免费更换

iPhone 8

新浪手机讯 9月1日上午消息，今日在苹果中国官方网站更新支持页面，将对极少数存在主板缺陷的iPhone 8提供维修计划。

这些受影响的iPhone 8主要可能会出现意外重新启动、屏幕死机或无法开机等情况。

苹果支持页面上线iPhone8主板更换计划

苹果表示“这些受影响的iPhone8是在 2017年9月至 2018年3月期间售出，销售范围覆盖澳大利亚、中国内地、香港特别行政区、印度、日本、澳门特别行政区、新西兰和美国。”不过需要注意的是，这次维修范围只针对iPhone 8，iPhone 8Plus 和其他iPhone 机型不再此次计划内。

苹果将期间售出的iPhone 8提供免费维修服务，用户可登陆苹果官方网站支持网页输入序列号查询是否在此次计划之内，进一步确认后预约维修。（瑞豪）