想在首发日买到iPhone XS 这3招你一定要学会

本文来自爱范儿

在八月的最后一天，苹果发布了 2018 秋季新品发布会的邀请函，除了更便宜的 iPhone X 之外，AppSo 还为你们整理了值得期待的新品消息汇总。

还有不到几天，今年的新 iPhone 就要发布了。相信大家除了产品和价格之外，最关心的应该就是什么时候能买到新产品了。这不，每到八、九月，贴吧、论坛等地方问得最多的问题就是‘什么时候能原价买到新 iPhone？’、‘怎么样才能第一天买到新 iPhone？’。

懒人目录

能不能第一时间抢到就看这天了

竞争更小、气氛更好的预约到店购买

更轻松便捷的直接订购

能不能第一时间拿到新机就看这天了

基本上现在苹果在发布新品时，尤其是 iPhone，都会给出两个时间：一个是‘Pre-order’也就是我们俗称的预约时间，而另一个则是‘Available’也就是发售时间。如果你想在首发当天就能把新款 iPhone 原价拿到手的话，第一个‘Pre-order’时间就相当重要了。

因为那天苹果会开放第一批预约和订购，能不能抢到，就看那天了。

在讲怎么抢之前，我们先来看看抢的姿势有哪些。基本苹果官方的方式就两种，一种是预约，另一种则是订购。简单来说，前者抢的就是首发当天前往 Apple Store 购买 iPhone 的权限，后者则是直接购买。

接下来，我们会分别就上面两种方式，给大家传授‘抢机’技巧。

竞争更小、气氛更好的预约到店购买

正如上面所说，预约抢的就是首发当天前往 Apple Store 购买新 iPhone 的资格。所以想预约的朋友需要确保你的所在地具有营业的 Apple Store。目前中国大陆共有 41 家 Apple Store，需要查看具体位置的可以点击这里。

因为具有地域限制，所以预约的‘竞争者’会相对较少，并且在预约的整个流程中不需要‘会卡住很多人的’支付这一步，所以如果你发售当天可以前往 Apple Store 的朋友我强烈建议你使用预约。

一般在在发布会后，苹果会公布开放预约和抢购的具体时间，按照以往的经验，一般都是定在下午 3 点。基本上 2 点 55 分你就可以坐在电脑前准备了开抢了。这个时候你一般会见到如下图的‘正在维护’的提示，然后基本到三点就可以不断刷新和打开网页了。

当你进入网页后，整个预约的流程大概是：登录 Apple ID>选择‘预约’>选择产品以及颜色以及内存大小>选择门店>选择到店时间>输入姓名、手机号码、身份证或护照等证件号码>确认预约。

比起使用电脑网页，我更建议你在 iPhone 或者 iPad 上下载名叫‘Apple Store’的官方商店 app，并用这个 app 来预约 。

通过 Apple Store app 预约，流程和网页一致。但通过 app，预约的界面会加载得更快，并且在选择商店时会开启定位，快速给你推荐所在位置的商店，快人一步。另外，用 app 还可以使用 4G 网络，这对于所处环境 WiFi 网速较慢、或者公共 WiFi 的用户来说就至为关键了。

有什么技巧？

提早注册并登录 Apple ID，这样在抢的时候就比别人省略了一大步了。

提早想好预约的门店和时间，避免到时候再左思右想。

提早准备好证件。

当预约成功后，你的 Apple ID 注册邮箱会收到一封来自苹果，内容包含商品信息、预约时间、门店地址、取货信息等的邮件。假如没收到的话可以在 Apple Store app 中点击左上角的账户>在‘我的预约’中查看。

怎样取货 & 有哪些需要注意的？

预约成功之后，首发当天你就可以根据你的预约时间前往预约的门店，并告知 Apple Store 里的小蓝人店员（Specialist 专家）你是来提取 iPhone 的，然后他就会指引你签到和提货了。

记得带证件！记得带证件！记得带证件！签到是需要本人出示预约时填写的证件的。另外还需要出示确认邮件，当然你也可以在收到邮件后点击‘添加到 Apple Wallet’，然后到时候出示在‘钱包’应用中的凭证就行了。

付款方式上，目前 Apple Store 支持现金、刷卡以及支付宝（可能有部分门店会有所不同，具体可以提货前致电零售店进行询问）。

付款结束后，你可以当场在店员的协助下设置好你的新 iPhone 并且进行试用，又或者直接拿走也行。（我更建议你当场试用，因为第一批机器，你懂的。当然，拿走之后有问题在 14 天之内也是可以进行退换的。）

能否早到？官方没有对这个问题进行解释。但是根据我的经验，早到半个小时也会提早给你签到和提货的，但是具体情况不同门店还是会有所不同。不过一般你能给出适当的理由，‘小蓝人’还是很好说话滴。

那能不能迟到？苹果对此的解释是‘如果你迟到了，我们还是会尽量保留你的商品的，但是卖光了就不能怪我了哦’所以还是尽量准时到吧。

另外还有的是，首发当天前往 Apple Store 提货的顾客，是能感受到‘小蓝人’们超热情的欢迎的。

更轻松便捷的直接订购

预订前半部分的流程和预约大致相同，也是登录 Apple ID>选择‘订购’>选择产品以及颜色以及内存大小>选择送货地址以及收获人信息>付款

由于中国大陆 Apple Store 的数量还是相对较少，所以通过预订购买的人会比预约到店取货的人更多，竞争也会相对激烈。

那么对于抢购又有什么技巧可以让你脱颖而出？

同样的，比起电脑网页，我们更推荐你使用 Apple Store app 以及 4G 网络来预订。

提早在 Apple Store app 中登录好 Apple ID 以及设置好收获地址收货人信息可以让你快别人一大步。

在前面我们已经说过，付款是使很多人‘折戟’的一步，根据以往的经验，由于银行的支付系统往往不堪重负，导致支付延迟，最后等下单成功后，你的订单很可能已经排到‘1 到 2 周发货’甚至是‘3 到 4 周发货’了。

所以我们更建议你提前设置好并使用 Apple Pay 来付款。

其次，如果使用银行卡付款的话，能不分期还是尽量不要分期吧。因为银行卡的分期需要银行的确认，快的几分钟，慢的可能要几个小时。就算在一两分钟的时间里，你的订单可能也排到很后了。

还有的是，有需要购买 AppleCare+ 延保服务的用户在预订时也无需急着在此时进行购买，因为 AppleCare+ 是可以在自购买日 60 天内补购的，能快一秒是一秒。

只要是订单排在了首发当天到货的用户，基本上都能当天收到快递的。因为你的手机无论是顺丰还是邮政承运，其实在首发前两三天就已经抵达当地快递点了，首发当天快递员会加班加点务求在当天把所有机器派到客户手中的。

当然如果你是在等不及，可以首发当天查看物流信息，联系快递点，然后通过自提的方式取货。但需要提醒的一点是，无论是自提快递员派送，在收货时都是需要出示身份证的。

好了，这就是 AppSo 今天要传授给大家的‘抢购秘笈’，9 月 13 日我们也会在史蒂夫·乔布斯剧院给大家带来现场报告。想知道更多关于苹果新品的最新消息，请关注并置顶 AppSo，我们将会在第一时间为大家奉上。

文中部分截图来自：YouTube

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